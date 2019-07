Metrobús será un fracaso: diputado de Morena

Francisco Javier Borrego Adame, diputado federal e integrante de la comisión de Comunicaciones y Transportes, aseguró que el Metrobús ha sido un fracaso en otras entidades como la ciudad de México, Hidalgo o Chihuahua.

"Estamos a favor de la modernización del transporte pero tenemos que ser muy conscientes de los modelos de negocios que se han efectuado en los diferentes estados de la República donde el Metrobús ha sido un fracaso total", comentó, y citó los estados mencionados, donde los gobernadores se han quejado de un desorden en la finanzas de la obra.

El legislador de Morena consideró que no existe un aforo adecuado para la obra en La Laguna, por lo que insistió que tanto en Gómez Palacio como en Torreón será un fracaso, y que únicamente quedará la obra como "un negocio de los gobernadores", mientras que el problema será heredado a la siguiente administración.

"Al Metrobús de la ciudad de México le meten tres millones de pesos, no creo que el estado pueda soportar el gasto del Metrobús nomás por hacer una obra que, estamos seguros, no es viable, no es viable en el tema de negocio", comentó, "sin embargo, bienvenido todo lo que se pueda hacer a favor del estado y de Gómez Palacio".

Consideró que la opinión de todos los sectores es muy importante y que el sistema metropolitano de transporte Metrobús no es prioridad en este momento para la Comarca Lagunera, por encima del agua o de la salud. Señaló que la sociedad lagunera tendrá que emitir su opinión al respecto en la consulta que se lleve a cabo para ello.