¿Quién es Liu Yifei, la actriz que dará vida a Mulán?

El día de ayer Disney reveló las primeras imágenes de lo que será la nueva película de Mulán en versión live-action, teniendo a la actriz Liu Yifei como su protagonista.

Liu, quien es originaria de la provincia de Hubei,China, comenzó su carrera como modelo a la edad de 8 años, al mismo tiempo que se formaba en canto, baile y piano.

A los 10 años, Liu se mudó junto a su madre a los Estados Unidos, donde estuvo durante cuatro años para luego regresar a su país natal en junio de 2002 y formarse como actriz en el Performance Institute of Beijing Film Academy.

Su primer papel para la televisión fue con La historia de una familia noble, tiempo después fue elegida para interpretar el papel de Wang Yuyan en Demi-Gods and Semi-Devils, un drama basado en la novela del mismo título del aclamado escritor de artes marciales, Jinyong.

Finalmente fue en octubre de 2003 que Liu hizo su primera aparición en la pantalla grande, pero su fama y popularidad llegaron después con su papel protagónico en la adaptación de la serie dramática de 2004 del videojuego The Legend of Sword and Fairy.

La actriz también cuenta con una carrera musical, ya que en 2005 consiguió un contrato con la disquera Sony Music Entertainment Japan. Su álbum cuenta con un repertorio musical diverso que incluye rap y rock suave, lanzando ese mismo año un álbum en japonés en el que el single, The Gate of Late Night, fue elegido para ser el tema de una serie de animación de Tokyo TV.