LA VOZ DEL DIHABLO

Desde Chicago, Illinois, o la lejana República Checa, llega a la Comarca Metalera la banda Master, con más de 30 años a cuestas sobre este despiadado planeta.

El próximo 18 de julio, la poderosa agrupación de death metal pisará estas desérticas tierras en lo que se presume será un encuentro histórico. El camino no ha sido fácil, pese a tener un contundente sonido death (con algo de thrash) y toda una trayectoria, Paul Speckmann se las ha arreglado para continuar con la leyenda. Según dictan los registros recientes, el bajista y líder de la banda cuenta ahora con un par de secuaces reclutados este año y quienes en conjunto con su fundador se han quedado a radicar en el viejo continente, la antigua Checoslovaquia, tierra de cerveza y modernas costumbres.

Hay extrañas razones por las que a veces una banda de mucha calidad no llega a las grandes ligas. O llega, pero no se mantiene. En su álbum homónimo, de 1990, Master interpreta el cover Children of the Grave (original de Black Sabbath) de una manera increíble, veloz y furiosa. El disco es en sí una obra imprescindible para quienes gustamos del género. Pero por una u otra cuestión, y pese a ser un referente obligado, el grupo no se consolidó entre las grandes audiencias, como lo harían otros exponentes posteriores incluso influenciados por Master.

Por estos días, comenzó su paso 2019 por el país y se espera que pronto llegue con toda su fuerza a La Laguna, donde se habrá de presentar en conocido centro de entretenimiento sobre la avenida Hidalgo, entre calles 11 y 12, en el centro de Torreón. Sin importar los cambios en su alineación y algunos lapsos intermitentes, la esencia de la banda permanece; ese sonido cavernoso, muy semejante a lo que Obituary emularía años después, por ejemplo.

Master cuenta con una amplia discografía, incluido un larga duración editado en 2003, aunque su grabación original data de 1985, el Unreleased 1985 album. Su más reciente producción es del año pasado y se titula Vindictive Miscreant. Entre sus “curiosidades” se cuenta también un “en directo” desde la Ciudad de México, editado en el año 2000. Por lo que esta será su segunda ocasión en el país. Combat y Nuclearblast han editado material de Master.

Speckmann hoy encabeza un proyecto sentado sobre la realidad, por lo cual sus letras rondan sobre la sociedad actual y su problemática; el vocal y bajista de Master no rehúye al entorno que lo rodea, por el contrario, lo enfrenta con composiciones que van más allá de demonios o seres mitológicos e imaginarios. Lo acompañan un baterista y una guitarra de endiablados ‘riffs’.

La magia sigue en La Laguna. Los foros comienzan a abrirse (una vez más) al rock más denso. Ahí, sobre la Ocampo, el Healey Hard Rock se posiciona y semana a semana presenta algo interesante. Este fin, se llevó a cabo también una edición más del afamado Coco Fest. La escena, muerta por momentos, se niega a desaparecer.

Grupos como Halcón 7, Siniesthro, Paniko, Atlantic, Aquerontte, Ex Umbra levantan la mano entre quienes, sin importar el tiempo, aspiran a dejar huella por lo menos en los archivos de la escena metalera de la Comarca. Hoy es tiempo de sobrevivir o morir.

