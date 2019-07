Padres famosos… hijos no tanto

El tener una madre o un padre famoso y con éxito, sobre todo en la música, no es indicador de que su retoño corra con la misma suerte.

Hay varios hijos de cantantes que, pese a tener voces privilegiadas, no han logrado destacar como sus padres, situación frustrante. Algunos no quitan el dedo del renglón, otros de plano han desistido.

Marysol Sosa y José Joel son los hijos de José José y Anel. Ambos cantan. El segundo comenzó su carrera en 1986 en el musical Timbiriche Vaselina. Después de laborar en varias producciones de teatro lanzó un disco de nombre Lo que arde dentro, el cual pasó sin pena ni gloria.

Años más tarde, lanzó la placa La fuerza del amor, junto a su padre, la cual destacó, pero tampoco fue un "boom". Actualmente José Joel ofrece el show musical denominado Por ti soy más, el cual ya ha llevado a varias partes de la república mexicana.

Alexander Acha es el hijo de Emmanuel. Comenzó su carrera de la mejor manera. Fue en 2008 cuando lanzó su primera producción discográfica, Voy. De la placa sonó con fuerza el tema Te amo, que se mantuvo por varias semanas en el primer lugar de las listas de popularidad.

En 2009, Alexander recibió el Grammy Latino por Mejor Artista Nuevo. Durante 2009 y 2010 realizó varias presentaciones al lado de su padre. Sin embargo, conforme pasaron los años no ha logrado colocar un tema que logre trascender como Te amo.

La cantante Nancy Sinatra es hija del fallecido astro Frank Sinatra. Pese a tener una gran cantidad de discos, jamás alcanzó la fama de su padre. Fue con la canción These Boots Are Made For Walkin que logró una gran trascendencia.

Actualmente, Nancy tiene 79 años de edad. Además de dedicarse a la música, también ha hecho una gran cantidad de trabajos como actriz.

En la sangre de Shaila Dúrcal corre el talento de su exitosa madre, la fallecida Rocío Dúrcal. Shaila ha dado a conocer varias producciones discográficas y algunos de sus temas han funcionado bastante bien, pero no ha logrado brillar como su madre.

Shaila recién visitó Parras para grabar el video de la canción Una noche no me basta, junto al lagunero Simón León. El videoclip lleva más de cuatro millones de visualizaciones.

Vicente Fernández Junior nunca pudo ganarse el cariño de la gente tal y como lo hizo Alejandro, ambos hijos de Vicente. Pese a que el "Charro de Huentitán" apoyaba bastante la carrera de Vicente Junior, esta nunca despegó. Sacó tres discos.

Juan Pablo Manzanero, hijo de Armando Manzanero, nunca pudo trascender. Juan Pablo estudió música en Londres y a los 17 años se hizo amigo de Nacho Cano. Este le produjo su primer disco, del que sonó el tema Úneme.