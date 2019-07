Famosos víctimas de la 'maldición Disney'

Luego de su paso por cintas y series de Disney para algunas celebridades ha sido complicado mantener una vida tranquila y más de una ha caído en problemas de alcohol, drogas, depresión, entre otras.

Como si fuera una "maldición" algunos de ellos han perdido la vida a causa de suicidio o por enfermedades como el caso del actor Cameron Boyce quien falleció a los 20 años a causa de un ataque por una enfermedad en la que estaba en tratamiento. Estas son algunas de las historias de celebridades con sello Disney.

Miley Cyrus

Desprenderse del papel de "Hannah Montana" debió ser difícil para la actriz y cantante. Cyrus confesó que fue adicta a la marihuana; en una entrevista con Jimmy Fallon dijo que soñaba que moría y que "Nadie muere por fumar marihuana, pero nunca nadie ha fumado tanto como yo lo hacía". En cuanto a su música Cyrus también es recordada por sus videos y apariciones cargadas de erotismo lo que la convirtió en una especie de "chica mala" dentro de la industria.

Desde pequeña se convirtió en toda una estrella protagonizando cintas como Juego de gemelas, Viernes de locos y A tamaño natural -las tres de Disney. Lohan se posicionaba como una de las favoritas de la industria hasta que sus problemas con las drogas llegaron. En 2007 chocó su Mercedes al estar bajo los efectos del alcohol y tiempo después la arrestaron por conducir borracha en Los Angeles además de encontrarle cocaína. La cantante pasó por centros de rehabilitación y detenciones en los siguientes años incluso llegando a ser acusada de robo. En 2016 salió a la luz un video en el que su novio la violentaba. Tras tocar fondo todo indica que redireccionó su vida y ahora cuenta con un club en la playa en Grecia. El canal de videos, VH1, hizo un recuento de todos sus escándalos

El actor cobró gran fama al protagonizar la trilogía de High School Musical propiedad de Disney Channel y se convirtió en todo un ídolo adolescente. Sin embargo a la par de la fama en 2013 tuvo que entrar a rehabilitación y, un año después confesó a The Hollywood reporter que luchaba contra el alcohol y drogas.

Su gran salto a la fama sucedió cuando tenía 11 años y fue aceptada en The all new Mickey Mouse Club compartiendo pantalla con Christina Aguilera, Ryan Gosling y Justin Timberlake. Tras desprenderse de Disney comenzó su carrera musical y años después una serie de escándalos. Su peor año fue el 2007 cuando es ingresada en un centro de rehabilitación por su abuso de drogas, se rapa y ataca a los paparazzis con un paraguas. En 2008, tras negarse a que sus hijos regresen con su padre después de una visita, la policía llega a su hogar y deciden internarla. Entra a un psiquiátrico. VH1 en su momento hizo un recuento de su desastrosa vida.

Fue compañera y novia de Zac Efron en High School Musical y su talento musical la llevó a tocar la fama y la fortuna desde temprana edad, sin embargo todo esto se ha visto oscurecido tras algunos escándalos en lo que se ha metido la intérprete de Say ok como por ejemplo cuando se filtraron una fotografías en donde aparece desnuda. O cuando fue arrestada en Los Angeles, California por consumir alcohol en un club de dicha ciudad estadounidense sin contar con la mayoría de edad.

Lee Thompson Young

Protagonizó la serie de Disney Channel The famous Jett Jackson transmitida de 1998 al 2001, también protagonizó la película Jhonny Tsunami de la misma productora. En 2013 fue encontrado en su departamento donde se quitó la vida a los 29 años.

El actor que interpretó a Michael Banks en Mary Poppins murió a los 21 años a causa de una pancreatitis. El actor había contraído hepatitis en un viaje a India lo que derivó en la enfermedad que lo mató.

El actor saltó a la fama protagonizando Miracle, película de Disney sobre un jugador de hockey sobre hielo lanzada en 2004. Años después Mantenuto se enlistó en el ejército y en 2017 se disparó con un arma.