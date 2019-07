Secope, sin recursos para terminar obras

A la Secretaría de Comunicaciones y Obras Públicas del Estado (Secope) no le alcanzaron los recursos para completar las obras de remodelación del teatro Dolores del Río de la Casa de la Cultura Ernestina Gamboa, de Gómez Palacio.

Y es que de acuerdo con lo que se tenía proyectado, la segunda etapa de obras incluiría la instalación del piso de plástico tachonado, además de la iluminación pero estos y otros aspectos no fueron cubiertos. Sin embargo, la respuesta de la Secope ha sido en el sentido de que el presupuesto que se tenía ya se agotó.

Por estas y otras necesidades, el teatro solamente es utilizado como auditorio pero no para presentaciones teatrales, pues además, la mecánica teatral y telonería ya no están en condiciones de ser utilizadas, aunque estas necesidades no fueron incluidas en el proyecto.

Actualmente, el piso del teatro está solamente en "firme" y falta el plástico tachonado, de textura antiderrapante; también está pendiente la iluminación y otros detalles mínimos.

Cerca de seis millones de pesos se destinaron para la primera etapa de los trabajos, tanto en el teatro como en el Museo de Arte Moderno; las obras iniciaron desde 2018 y hasta la fecha no han sido terminados al 100 por ciento.

La directora de la Casa de la Cultura, Lidia Acevedo indicó que para 2019, se autorizaron 1.4 millones de pesos para continuar con los trabajos de remodelación en este recinto, en lo que corresponde a una tercera etapa.

Sin embargo, serán insuficientes puesto que además de cubrir los faltantes, ese dinero se aplicará en la sustitución del piso, techos y lámparas del vestíbulo de la institución.

Según dijo, en lo que respecta al Museo de Arte Moderno de la Casa de la Cultura, las obras ya fueron concluidas casi en su totalidad y solo falta que personal de Museografía del Instituto de Cultura del Estado de Durango (ICED) acuda para supervisar la instalación de la obra permanente.

En este caso, dijo que se cuenta con un total de 46 obras, de artistas como María Izquierdo, Javier Guerrero, Alberto Gironella entre otros reconocidos a nivel nacional e internacional, la cual debe ser colocada bajo ciertas especificaciones luego de los trabajos de remodelación que ahí se llevaron a cabo.

Se dispone además de la obra El Entierro de Zapata, de Alberto Gironella, y el cual se entregó en comodato por parte del Instituto Nacional de Bellas Artes y Literatura (INBAL).