Nueva presidencia divide opiniones

En su reciente visita al municipio de Francisco I Madero, el gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, anunció que reiniciaría la construcción de la nueva presidencia, a fin de que los ciudadanos cuenten con un lugar emblemático y digno, sin embargo, el alcalde Jonathan Ávalos buscará darle otro giro una vez que la obra esté lista.

Fue durante la administración de David Flores que se inició la construcción del nuevo edificio, cuyo costo era de 48 millones de pesos.

En la inversión participarían el Estado y la Federación, así como el Municipio, pero solo con el terreno y las instalaciones hidráulicas.

La obra se encuentra detenida con un avance cercano al 40 por ciento.

De acuerdo con el proyecto original, se contemplaba un área de estacionamiento y el edificio de tres niveles con 55 oficinas.

En su discurso, el gobernador anunció que "vamos a reactivar la obra de la presidencia municipal en próximos días, Madero merece tener un lugar emblemático, digno para recibir a toda su gente".

Y es que aseguró que la actual "no tiene un buen espacio y no es un lugar emblemático y creo que eso vendrá a cambiar un poco el trabajo diario, la coordinación y los esfuerzos que hará Francisco I. Madero a través de mejores instalaciones y de infraestructura para atender al público".

Por su parte, el alcalde comentó que "yo soy un presidente y la administración somos de campo, a nosotros nos gusta andar con la gente en las calles, en las colonias, desde que anduvimos en campaña prometimos que íbamos a estar con el pueblo, yo difiero un poquito en el sentido de que yo no lo veo necesario".

Por lo que comentó que esperará que la obra esté terminada y poder darle otro giro, aunque aclaró que todavía no es nada oficial. "Espero primero Dios que la terminen, no me quiero adelantar pero vamos a buscar con el Gobierno Federal transformarla en un hospital del Seguro Social. Entregando por Cabildo tratar de cambiarle...", y es que para Jonathan Ávalos el espacio donde se brinde la atención no es lo importante." La calidad es la atención no el espacio, puede atenderse a la gente y resolverle aquí (en la calle)". Y contrario a lo que declaró el gobernador, para el edil el actual edificio de la presidencia es funcional.

"Es funcional y no le veo necesidad a tener una inversión tan grande, a mi me hubiera gustado que fuera un hospital. Vamos a pugnar".

Aunque al inicio de la obra se hablaba de 48 millones de pesos la inversión, el alcalde estima que se requieren alrededor de 60 millones.