Estados Unidos es bicampeón de Mundial femenil

La selección femenina de Estados Unidos ratificó toda la calidad que sus futbolistas prometieron, tal vez superándose.

Especialmente Megan Rapinoe, la capitana con el cabello rosado que acabó llevándose el Balón de Oro a la mejor jugadora y la condición de defensora de la igualdad.

Estados Unidos conquistó su cuarta Copa Mundial (un hito para el fútbol femenino) y segundo de manera consecutiva, tras vencer 2-0 a Holanda, en un partido en que Rapinoe convirtió un penal en la segunda mitad para abrir el marcador y Rose Lavelle aportó el segundo gol.

Rapinoe, quien atrajo la atención del mundo entero dentro y fuera de la cancha, marcó a los 61 minutos luego que el videoarbitraje determinó que Stefanie van der Gragt había cometido falta sobre Alex Morgan con una patada al hombro en el área penal.

Dos días después de su 34to cumpleaños, Rapinoe batió a la arquera Sari van Veenendaal para su 50mo gol internacional y su sexto del torneo para ganar la Bota de Oro como máxima anotadora de la competencia. Tras convertirse en la jugadora de mayor edad en anotar en una final de la Copa del Mundo, adoptó una pose victoriosa familiar con los brazos extendidos.

"Es surreal. No puedo describir cómo me siento ahora mismo. Es absurdo", dijo Rapinoe. "Estamos eufóricas y eso es lo que nos hace tan especial. Sencillamente no bajamos los brazos. Somos muy unidas, y haremos lo que sea para ganar".

Lavelle, la prometedora estrella del equipo a sus 24 años, añadió un gol con un disparo de zurda a los 69 minutos tras escaparse en solitario por el centro.

Los aficionados, muchos vestidos en rojo, blanco y azul, corearon "¡Pago equitativo!" tras el silbatazo final, un recordatorio de la demanda que las jugadoras presentaron en marzo a la Federación Estadounidense de Fútbol acusando discriminación de género.

Rapinoe atrajo la ira del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, durante el torneo, al decir que ella y sus compañeras rechazarían visitar la Casa Blanca, parte de la amplía presión del equipo en busca de la igualdad de género.

El alcalde de la ciudad de Nueva York, Bill de Blasio, necesitó unos cuantos segundos tras el silbatazo final para invitar al equipo a un desfile el miércoles en el Cañón de los Héroes en Manhattan.

Las estadounidenses nunca estuvieron abajo en el marcador durante el torneo e impusieron marcas con 26 goles y una racha ganadora de 12 partidos en el Mundial que data de 2015. La entrenadora, Jill Ellis, se convirtió la primera en guiar a un equipo a dos títulos de Copa del Mundo, y Estados Unidos se unió a Alemania en 2003 y 2007 como las únicas selecciones que repitieron en el trono.

Con una confianza y descaro que algunos llamaron incluso arrogancia - desatando una reacción tal que llegó a considerarse una respuesta sexista - el conjunto estadounidense estableció un estándar de excelencia que será la meta para otras selecciones tanto de Estados Unidos como del resto del mundo. Exjugadoras de estadounidenses se unieron a la generación actual en la celebración posterior al encuentro sobre el terreno de juego.

RAPINOE ARRASA CON PREMIOS

La experimentada delantera Megan Rapinoe arrasó con los premios en la Copa Mundial Femenil de la FIFA Francia 2019, pues se llevó el de máxima goleadora y el Balón de Oro, entre otros reconocimientos.

Rapinoe respondió en el terreno de juego como lo pedía el mandatario estadounidense y de paso lo hizo de forma notable, pues además de meter el primer gol de la final contra Holanda, acumuló seis tantos en la competición, para compartir el premio como la máxima goleadora.

Además, fue elegida la jugadora del partido en la gran final, que concluyó 2-0 a favor de las estadounidenses frente a las neerlandesas, y se adjudicó el mejor reconocimiento: el Balón de Oro, que la designa como la jugadora más destacada de todo el Mundial.

De tal manera que Rapinoe respaldó sus palabras de la conferencia de prensa previa donde exhortó a aprovechar este tipo de eventos para demostrar que las mujeres tienen las cualidades y capacidades para destacar en un deporte que años atrás era meramente de hombres.

Rapinoe alzó la voz en los micrófonos, criticó a la FIFA porque en un mismo día se disputan tres finales: Mundial Femenil, Copa América y Copa Oro, además de que se reveló contra el racismo.

No obstante, sus logros en el terreno de juego hacen de Megan Rapinoe un ejemplo de deportista y hoy se convirtió en bicampeona mundial.

Además de los logros de la jugadora de 34 años de edad, su compatriota Alex Morgan y la británica Elle White también se adjudicaron un galardón por ser también las máximas goleadoras, con seis tantos cada una.

El Balón de Plata lo ganó la inglesa Lucy Bronze y el Balón de Bronce fue para la norteamericana Rose Lavelle, quien hoy hizo el segundo tanto en el triunfo de "las barras y las estrellas".

La holandesa Sari van Veenendaal, quien a lo largo del certamen firmó 18 atajadas notables, obtuvo el Guante de Oro; mientras que la alemana Giulia Gwinn se llevó el premio a la mejor jugadora joven.