Atienden 371 reportes de omisión de cuidados

Porque los padres descuidan a sus hijos, en promedio, el DIF Municipal ha recibido dos denuncias por día, en lo que va del año. Los padres que no se ocupan de ellos pueden perderlos legalmente.

Y es que por omisión de cuidados, en solo seis meses el DIF Municipal ha dado atención a 371 reportes.

Regularmente llega el reporte vía telefónica, por redes sociales o de forma directa en las oficinas o instalaciones del DIF.

Legalmente puede considerarse como omisión de cuidados, el no brindar atención a la salud de los niños cuando es necesario y de manera oportuna, las faltas constantes a la escuela, la extrema desatención de los padres, accidentes por falta de precaución y no estar vigilados por alguien capaz, la falta de aseo, no proporcionarles el alimento básico, o incluso una alimentación adecuada, dejarlos solos, dejarlos a cargo de otros menores de edad, entre otras acciones que pongan en riesgo su integridad física o emocional. Puede abarcar, incluso, el que no cuenten con sus vacunas, no estar registrados y por supuesto sufrir algún tipo de violencia ya sea física o psicológica.

Dependiendo del caso, el DIF Municipal, tras el reporte, manda a una trabajadora social para que investigue la situación. Ella hace visitas de forma periódica y se establecen convenios con los padres.

No obstante, cuando hay casos apremiantes, donde hay violencia y se pone en riesgo la integridad de los menores, éstos son retirados y quedan en resguardo del DIF mientras son canalizados según el tipo de atención que requieren y si tienen otros familiares que se puedan hacer cargo de ellos o no.

La Procuraduría para Niños, Niñas y la Familia (Pronnif), que es una dependencia estatal puede llevar a cabo el proceso legal del retiro de los niños, lo que se hace de forma conjunta con el DIF Estatal y el Municipal y la Dirección de Seguridad Pública.

Una vez realizado esto, si el niño tiene desde días de nacido y hasta los 7 años irá a Casa Cuna.

De los 8 años y hasta los 18 años podría ir a una Casa Hogar.

En ambos casos se les brinda alimento, terapias y educación. Dependiendo del caso pueden ser dados legalmente en adopción o buscar legalmente un tutor para los mismos.

Por padres que son descuidados

El DIF Municipal ha recibido quejas por omisión de cuidados:

*En enero fueron 71 reportes, en febrero fueron 49, en marzo 78, en abril fueron 60, en mayo fueron 63 reportes y en junio fueron 50 reportes.

*En total fueron 371 en apenas 6 meses, lo que equivale a dos reportes por día de niños que no están recibiendo los cuidados que ameritan de sus padres.

*La omisión de cuidados es un delito en Coahuila y los padres que los abandonan o maltratan pueden perderlos legalmente y con ayuda de DIF estatal y DIF municipal.