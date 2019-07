Duranguenses son renuentes a afinar sus autos

A la mayoría de los ciudadanos duranguenses les falta la cultura de afinar sus vehículos para que no contaminen el medio ambiente, ya que son renuentes a llevar a cabo verificaciones constantes, lamentó el presidente de la Asociación de Talleres Automotrices de Durango (ATAD), René Stopani Soto.

Expuso que, con el fin de contribuir, en los talleres mecánicos establecidos se inició la campaña "Afinando no estoy contaminando" a través de la cual se busca concientizar a los conductores para que tengan en buenas condiciones sus vehículos y, con ello, contaminen menos.

No obstante, existe bastante renuencia y pocos son los que llevan a cabo revisiones preventivas.

"Hay muy poco interés, nosotros en nuestros talleres ponemos una calcomanía y hacemos un check list, además de que le explicamos a la gente pero mucha gente quita su calcomanía, no le interesa, como no es algo obligatorio, un 50 por ciento de nuestros clientes decide no poner ni siquiera la calcomanía", lamentó.

Dijo que el gasto que implica llevar a cabo una afinación depende del modelo del vehículo y va de los mil 500 a los mil ocho mil pesos.

Asimismo, enfatizó que para no dañar el medio ambiente es recomendable hacer una afinación cada seis meses, es decir, dos veces al año, pero hay automovilistas que tardan años en afinar nuevamente sus unidades.