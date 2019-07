Busca conocer las necesidades

Este martes el nuevo obispo de la Diócesis de Gómez Palacio, Jorge Estrada Solórzano, comenzará con el recorrido en parroquias y capellanías para conocer las necesidades los sacerdotes y su perspectiva de la Diócesis.

En la toma de posesión como obispo de la Diócesis celebrada el pasado miércoles, había anunciado la intención de iniciar con esta actividad que lo acercaría más a la comunidad católica.

"Vamos a empezar el martes. Vamos a hacerlo muy rápido para conocer a los padres, ver sus necesidades yo espero que en mes y medio haya terminado; nada más es llegar, conocer, como viven, ya después haremos una visita pastoral más en forma", dijo.

Comentó que probablemente en algunas celebre la Santa Misa, pero esto dependerá de la programación que traiga.

"Yo celebro una misa diaria, si me toca celebrar allá pues celebro, pero no es que vaya yo a ir a cada comunidad a celebrar la misa, ahorita no, después. Ahorita es conocer la realidad, cómo están, cómo viven los padres, que necesidades tienen y qué visión tienen ellos de la Diócesis".

Adelantó que también se preparan para la tradicional visita la Basílica de Guadalupe, ubicada en la Ciudad de México, y que él acompañará al contingente de peregrinos.

La diócesis de Gómez Palacio está conformada por 38 parroquias y cinco capellanías distribuidas en 11 municipios, siendo estos Gómez Palacio, Lerdo, San Juan de Guadalupe, Simón Bolívar, Santa Clara, Cuencamé, Nazas, San Luis del Cordero, San Pedro del Gallo, Mapimí y Tlahualilo.

Ante una Iglesia repleta, el nuevo obispo ofició ayer su primera misa dominical en la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

Monseñor fue aplaudido por la feligresía al igual que el Vicario General, Julio Carrillo, quien permaneció a cargo de la Diócesis durante el tiempo que estuvo sin esta figura luego del fallecimiento de José Fortunato Álvarez, el 7 de noviembre de 2018.

El obispo dijo sentirse contento por la calidez en el recibimiento dado de parte de la comunidad católica.

Al terminar la misa, el padre Julio Carrillo y el obispo se dirigieron a la puerta principal, en donde comenzaron a saludar y dar la bendición a todas las personas que se acercaron a ellos.

El miércoles pasado delante del señor nuncio, los cardenales, obispos, sacerdotes, religiosas y pueblo de Dios que se dio cita, Jorge Estrada Solórzano hizo su profesión de fe reclinado frente al altar de la Catedral de Nuestra Señora de Guadalupe.

Posteriormente y en presencia del nuncio apostólico Franco Coppola, representante de su santidad, el Papa Francisco, en México; del cardenal primado de México, Carlos Aguiar Retes, y el cardenal emérito, Norberto Rivera Carrera, así como 25 obispos y 150 sacerdotes, tomó posesión de la Diócesis de Gómez Palacio iniciando así una nueva etapa en esta Iglesia.