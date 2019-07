TV Azteca rechazó a Paul Stanley

El conductor Paul Stanley confesó que fue rechazado varias veces de TV Azteca, pese a que su padre trabajó en dicha empresa.

El hijo de Paco Stanley fue "balconeado" por uno de sus compañeros de Miembros al Aire, Mauricio Mancera, quien al aire dijo: "algo que no saben, pero Paulito se forma afuera de Azteca a entregar papeles".

Ante esto el también conductor de Hoy no le quedó de otra y habló sobre ese tiempo en el que tocó la puerta de la televisora de la Ajusco, pero que no le dieron una oportunidad, cosa que ha cambiado, ya que el trabajo ahora no le falta.

"Eran fotos, yo me las tomaba y me formaba en el CEFAT (Centro de Formación y Actualización en Actuación y Comunicación de TV Azteca), pero nunca me aceptaron", aseguró el conductor.

Sin embargo, esto ya quedó en el pasado de Paul Stanley ya que a parte de los dos programas en los que se encuentra participando (Hoy y Miembros al Aire) también colabora para Cuéntamelo Ya....