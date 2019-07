VUELVE A SER EL GIGANTE DE CONCACAF

Un gol de Jonathan dos Santos en las postrimerías del partido le dio a México una victoria 1-0 sobre Estados Unidos y su octava Copa Oro, al tiempo que marcó un arranque brillante de la era de Gerardo Martino al frente del Tri.

Fue el primer título del "Tata" con una selección después de tres intentos fallidos con Argentina y Paraguay en la Copa América.

Raúl Jiménez, el nuevo referente del ataque mexicano, desperdició un par de jugadas de peligro y no se vio mucho. Pero resultó determinante con un taco que dejó servido el gol a Dos Santos a los 72 minutos en una jugada iniciada por Rodolfo Pizarro.

"Sin palabras", declaró Jona. "Todo llega en su momento. Ha llegado ahora en un partido tan importante".

Su hermano Giovani había anotado goles en las finales del 2009 y el 2011.

El gol premió a un México que tuvo un comienzo dubitativo, en el que pasó varios sustos, pero con el correr de los minutos se fue afianzando en el terreno y poco a poco borró a su rival de la cancha.

En un estadio Soldier Field copado por mexicanos, el Tri le sacó dos títulos de ventaja a los estadounidenses, que tienen seis y los hubieran alcanzado de haber ganado.

"No me gusta el mote (de gigante de la Concacaf). Es para la prensa, para otros", dijo el mediocampista y capitán Andrés Guardado. "Nosotros seguiremos trabajando con esta humildad como hasta ahora y demostrar que somos un equipo importante, no solo en la Concacaf".

Estados Unidos tuvo un gran inicio en el que complicó a su rival a fuerza de pelotazos y velocidad. Christian Pulisic dio muestras del talento que lo hizo llegar al Chelsea y apenas empezado el encuentro burló a su marca y quedó mano a mano con Guillermo Ochoa, pero al arquero ganó el duelo.

Acto seguido Jozy Altidore se le escapó a Héctor Moreno y pateó desviado cuando solo tenía a Ochoa enfrente. Y sobre el final del primer tiempo Andrés Guardado salvó providencialmente su arco al despejar de cabeza un frentazo de Jordan Morris con Ochoa vencido.

A esa altura, no obstante, México ya era quien mandaba, de la mano de un Dos Santos encendido y con un Guardado que fue de menos a más. Arriba, Pizarro causaba estragos, primero por la izquierda y en el complemento por la derecha.

El dominio mexicano se acentuó en el complemento porque "ellos se cansaron", dijo Moreno. "Seguimos haciendo lo mismo y Estados Unidos no pudo. Martino nos dijo que cuanto más confiemos en nuestra manera de jugar, más cerca estaremos de nuestros objetivos. No cambiamos a pesar de que en el primer tiempo las cosas no salieron".

El gol llegó cuando Pizarro avanzó por la derecha, mandó un pase al medio del área, Jiménez prolongó el balón de taco y "Jona" batió al portero estadounidense, que no atinó a hacer nada ante su zurdazo alto desde 15 metros.

"Contento por el grupo, es un esfuerzo muy grande de todos. Internamente sabemos lo que cuesta ganar" la Copa Oro, dijo el "Memo" Ochoa en un tuit. "A veces se menosprecia la Copa, los rivales. Somos una selección y jugadores comprometidos".

La Selección Mexicana se confirmó como la más ganadora de la Copa Oro desde que se instauró como tal en 1991, al lograr su octavo título al vencer en la final de la edición 2019 a Estados Unidos.

Luego de fracasar en la primera Copa Oro, que se disputó en 1991, el Tri tomó revancha dos años después al conquistarla de manera brillante luego de vencer en la final 4-0 a Estados Unidos.

El dominio del cuadro mexicano se extendió para 1996 y 1998, con lo que firmó un triplete que nunca ninguna otra selección ha sido capaz de igualar.

Su cuarto título llegó en el nuevo siglo, en 2003, al vencer en la final a Brasil, con "gol de oro" de Daniel Osorno, en juego disputado en el estadio Azteca.

Fue hasta 2009 cuando recuperaron la hegemonía del área, la cual mantuvieron en 2011, al derrotar en ambas ocasiones al conjunto de las "barras y las estrellas".

El séptimo título se dio en 2015 bajo las órdenes de Miguel Herrera, equipo que derrotó en la final al representativo de Jamaica. Y el octavo en este 2019.