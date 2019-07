Edil solicita auditar a su Ayuntamiento

En la recta final de su administración, María Luisa González Achem, presidenta municipal de Lerdo, solicitó a la Secretaría de Contraloría del Estado de Durango auditar al Ayuntamiento, además de que contrató los servicios de un despacho de carácter internacional con el fin de recopilar información contable y de entregar finanzas sanas al gobierno entrante, que encabezará Homero Martínez Cabrera, alcalde electo por el PRI.

A menos de 60 días de que concluya su trienio, la presidenta municipal asegura que en su gobierno las finanzas "son muy sanas", que no dejará endeudado al Municipio y que además, no pidió ningún préstamo. "Ni un peso pedí", sostuvo.

Dice que siempre habrá muchas necesidades en los municipios "pero ya el otro le irá avanzando y así sucesivamente, fui cuidadosa en los contratos, fui cuidadosa en ejercer el gasto, siempre estuvimos con el semáforo libre para pedir préstamos pero no quisimos dejar endeudado (al Municipio) porque acuérdense que ya bastantes losas traemos ahí, pero estamos bien, espero el resultado de las dos auditorías".

González Achem agregó que en su administración se liquidaron a 34 extrabajadores municipales que fueron favorecidos con un laudo laboral, considerando que el origen del conflicto por despido injustificado se remonta al término de la administración panista 2004-2007.

"De 150 millones de pesos que era la deuda del laudo he estado negociando y pues gracias a Dios he podido liquidar a 34, bajarle esa deuda al Municipio de Lerdo y me quiero ir con la satisfacción de misión cumplida", aseguró.

Será durante los primeros quince días del mes de agosto que deberá estar listo el Comité Receptor para dar inicio a los trabajos de Entrega-Recepción final en el Ayuntamiento de Lerdo, esto de acuerdo a lo que establece la Ley para la Entrega-Recepción de las administraciones públicas del Estado y Municipios de Durango.

La designación del Comité Receptor, corresponderá a los Ayuntamientos entrantes, quienes lo comunicarán por escrito a los Ayuntamientos salientes.

La Entrega-Recepción que establece esta ley se realizará mediante el acto administrativo que se asienta en el acta correspondiente, a la que se acompañará la información y documentación relativa a los asuntos, programas, obras, obligaciones, recursos asignados y asuntos en trámite, con base en las disposiciones normativas complementarias y a los formatos a que se refiere el artículo 6 establecido en la citada ley.

En el acto de Entrega-Recepción final intervendrán en el caso de los municipios: a) El servidor público titular saliente; b) El servidor público titular entrante o la persona que éste designe; c) El Contralor Municipal y en los organismos autónomos: a) El servidor público titular saliente; b) El servidor público titular entrante o la persona que éste designe y c) El representante de su Órgano de Control Interno.