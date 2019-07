Ven 'inviable' arreglo de banquetas

Como "inviable y opaco" calificó la bancada del PRI en el cabildo de Torreón el proyecto de arreglo en las banquetas que anunció la actual administración municipal en el sector centro.

El regidor Antonio Gutiérrez Jardón y la síndica de vigilancia Dulce Pereda, afirmaron que el proyecto carece de reglamentación adecuada, además de que detalles esenciales como metodología, proyección de costos, acciones técnicas y hasta alcances ni siquiera se han dado a conocer de parte de la dirección de Obras Públicas.

"Estamos a favor de mejorar la imagen urbana, eso sí, vamos a estar siempre a favor, pero anuncian unas acciones en el centro que no están dentro del Programa Operativo Anual (POA), que no has definido bien cómo vas a costear, que no das detalles técnicos, sin criterios claros, en eso sí no estamos de acuerdo, en que se esté improvisando con los recursos públicos", señaló Gutiérrez Jardón.

Cabe recordar que el proyecto de mejora de banquetas de parte del municipio inició el pasado 26 de junio, el alcalde Jorge Zermeño informó durante el evento de presentación del mismo, que en primera instancia se invitaría a los ciudadanos a que arreglaran sus banquetas, pero en caso de no hacerlo podrían hacerse cargo de las obras y luego cobrar los gastos de las mismas a los dueños de las fincas, esto a través del impuesto predial.

Dulce Pereda pidió detallar aspectos como número de banquetas que se van a arreglar en total, los tramos por etapas, las calles beneficiadas, etc.