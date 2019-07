Bailan con Julión Álvarez

Para cerrar con broche de oro la Feria Nacional de Gómez Palacio 2019, este fin de semana Julión Álvarez armó su fiesta en el palenque.

Acompañado de su Norteño Banda, el cantante ofreció un espectáculo de más de dos horas donde complació a todos sus seguidores.

Desde las 10 de la noche las laguneros fueron llegando al palenque para ver al intérprete de La María, solos, en pareja y en grupos poco a poco fueron llenando el recinto que lució abarrotado.

El tiempo pasaba y los asistentes no veía la hora de ver salir al cantante, unos aprovechaban para tomarse la foto del recuerdo, otros ocupaban el área de comida y muchos más aprovechaban para tomarse unos tragos mientras disfrutaban de las peleas de gallos.

La espera terminó y a la 1:00 de la mañana la banda tocó los primeros acordes que anunciaban la salida del chiapaneco. Luciendo un pantalón y sombrero negro con un saco gris con decorados, Julión Álvarez irrumpió en el redondel entonando Y así fue, los gritos y aplausos no se hicieron esperar, en las grades el público se arrodillaba para tener el mejor ángulos para grabar, pues en los asientos de abajo todos se pusieron de pie para ver a su artista favorito.

Álvarez llegó con mucha energía a ofrecer una velada llena de éxitos y mucha fiesta. "Vamos a pasarla bien", fueron sus primeras palabras para luego agradecerles y brindar con ellos por acompañarlo esa noche. "Ustedes dicen que quieren oír, estamos para complacerlos, nosotros se la cantamos, échele!", y se arrancó con Como este cabrón.

Julión Álvarez y su Norteño Banda pusieron a bailar con temas como El bombón, Tonto y Borrachito.

Después llegaron las románticas con Esta noche se me olvida, Te hubieras ido antes, que todo el palenque coreó, y Pongámonos de acuerdo.

Él recorría todo el redondel para tomarse selfies y aceptar los arreglos de rosas rojas que sus admiradoras le daba, en todo momento se mostró muy atento con ellos, los saludaba y buscaba la forma de que nadie se quedara sin su foto del recuerdo.

El ambiente era de fiesta y él lo sabía, quería que la gente de Gómez se la pasara bien, repetía que complacería al público y así fue. Tal vez no se he sido yo, Te lo estoy afirmando antecedieron al tema de La frontera, la gente, una vez más, se paró de sus asientos y se puso a bailar, Álvarez logró su cometido, armó su fiesta.

Y ya entrados en ambiente llegó uno de sus temas más pedidos, Ojitos verdes, el público se emocionó y no dejó que corearla, le siguieron Corazón mágico, Sin memoria, Mi corrido, Ayer la vi por la calle y El amor de su vida, y la gente volvió a aventarse su palomazo colectivo.

Julión no paraba, bailaba, brindaba, se tomaba fotos, saludaba y en su rostro se reflejaba una gran sonrisa cada vez que volteaba la público y los veía disfrutando de su show y no le bajó al ritmo.

Con Ahora márchate los puso a cantar otra vez y el baile continúo con Conozco una negra, La María, Very Good, y si a alguien no le gustaba el baile no había problema, pues con Terrenal los que no bailaron sí le echaron sentimiento a la interpretación.

Mi mayor anhelo fue la excusa perfecta para que las parejas se mostraran su amor y los que iban solos le mandaran el mensaje a esa persona especial.

Con Afuera esta lloviendo cerró la tanda romántica.

"¿Ya se cansaron?", preguntó Julión, un no rotundo retumbó en el palenque, la gente estaba enfiestada y quería más, y como él lo dijo, estaba ahí para complacerlos, y la banda empezó con más temas "guapachosos", El Sirenito, 17 años, Suavecito y El enfiestado.

Llegó el turno de Olvídame, otra de las más cantadas. 25 de diciembre, El sinaloense, Morenita y Loco, no dejaban que la gente se sentara.

Mi enemigo el amor y Dime no pudieron faltar en la fiesta de Julión, pues él prometió una noche de complacencias y lo cumplió.

Agradecido con la vida

El sábado, antes de su presentación, Julión Álvarez se reunió con medios y comentó que se encuentra muy contento por la buena aceptación de su más reciente material, Este soy yo. Sobre el nacimiento de su segundo bebé, dijo que lo primordial para él es que nazca sano, sin importar si es niño o niña.

También dijo que le gustaría hacer una colaboración con Vicente Fernández, pues considera “que es uno de los grandes exponentes de la música mexicana”.

El cantante expresó que espera entrar pronto al estudio de grabación para realizar su siguiente material discográfico.

Sobre sus planes a futuro, comentó que no le gusta planear mucho, que vive del presente y agradecido con la vida.