Buscan pagar a CFE con adeudo de predial

El Ayuntamiento de Lerdo mantiene una negociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE), pues durante la presente administración municipal se encontró que la empresa generadora de energía mantiene adeudos del Impuesto Predial, además de que el Municipio podría tener un saldo a favor de la dependencia federal por ahorros correspondientes a luminarias instaladas, pues se está cobrando demás.

Lo anterior significa que en 2020 el presidente municipal en turno pudiera no pagar la energía eléctrica por un año, aunque otra opción sería facturar una cantidad menor por consumo de electricidad, según informó la alcaldesa María Luisa González Achem.

"Nos dimos a la tarea de contar todas las luminarias, entonces ahí una gran diferencia y significa diferencia en dinero y también en watts, las están cobrando como más y no, son de 50 (watts), están dentro de la norma y nos tienen que bonificar. A mí me venían a cortar ya, pero les dije: 'Usted me corta, yo le embargo', pero dije 'ven y negociamos' y en eso estamos", señaló.

González Achem agregó que es muy probable que se llegue a un acuerdo en beneficio del Ayuntamiento por lo que "nos estaremos ahorrando otros 15 millones de pesos".

La alcaldesa comentó que espera que esta negociación concluya antes de que termine su administración. "Yo sé que vamos a quedar en buenos términos", expuso.

Por otro lado, informó que el Sistema de Agua Potable y Alcantarillado (Sapal) abonó recientemente un millón y medio de pesos a la CFE aunque reconoció que continúa la baja captación por concepto de consumo de agua potable de parte de los usuarios morosos de la paramunicipal.

Recientemente la autoridad saliente del municipio de Mapimí, reconocieron que el único pasivo con es con CFE ante las altas tarifas que cobra a los organismos operadores de agua potable han provocado que al cierre de la administración estén pendientes alrededor de tres millones de pesos.

Mapimí, junto con Gómez Palacio, Lerdo, Torreón y Tlahualilo, fue uno de los municipios que desde 2018 impulsó ante el Senado de la República una propuesta para que la Comisión modificara las tarifas que pagan los organismos operadores de agua potable.

Hasta el momento, de estos municipios solo Gómez Palacio ha ganado un amparo contra la Comisión.