Negocia Lerdo con CFE por adeudos

El Ayuntamiento de Lerdo mantiene una negociación con la Comisión Federal de Electricidad (CFE) pues durante la presente administración municipal se encontró que la empresa generadora de energía mantiene adeudos del Impuesto Predial además de que el Municipio podría tener un saldo a favor de la dependencia federal por ahorros correspondientes a luminarias instaladas, pues se está cobrando demás.

Lo anterior, significa que en 2020 el presidente municipal en turno pudiera no pagar la energía eléctrica por un año aunque otra opción sería facturar una cantidad menor por consumo de electricidad, según la alcaldesa.

"Nos dimos a la tarea de contar todas las luminarias, entonces ahí una gran diferencia y significa diferencia en dinero y también en watts, las están cobrando como más y no, son de 50 (watts), están dentro de la norma y nos tienen que bonificar. A mí me venían a cortar ya, pero les dije: 'Usted me corta, yo le embargo' pero dije, 'ven y negociamos' y en eso estamos".