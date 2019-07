1867: Da su primer respiro Käthe Kollwitz, exitosa artista y pacifista alemana

A 152 años de su nacimiento, que se cumplen este lunes, la pintora y escultora alemana Käthe Kollwitz es recordada por inmortalizar, a través de un arte crudo y dramático, las injusticias sociales y horrores de la guerra en épocas previas y contemporáneas al nazismo.

Kollwitz nació el 8 de julio de 1867 en Königsberg, Alemania, en el seno de una familia de clase media, hija de Karl Schmidt, quien según datos biográficos influenció desde temprana edad sus ideales políticos e impulsó el desarrollo de su talento en las artes.

Inició sus estudios artísticos en su ciudad natal en 1881 bajo la tutela del grabador Rudolf Mauer, y en 1885 se trasladó a Berlín para ingresar a la Escuela de Arte Femenina, relata el portal Biografíasyvidas.com.

Fue en esa institución donde conoció y se vio influenciada por las estampas dramáticas del artista plástico Karl Stauffer- Bern (1857, 1891 ). Además, estudió en la Künstlerinneschule de Munich donde recibió clases de Ludwig Herterich (1856, 1932). De regresó en Königsberg estableció su estudio y comenzó su producción pictórica y gráfica.

Aunque la artista estudió pintura su obra siempre se vio inclinada hacia la gráfica desde sus inicios pues vio el potencial en esta disciplina para la crítica social, debido a su bajo costo y la facilidad que esto otorgaba a su reproducción y al alcance a más personas.

Devastada por el sufrimiento humano, durante los 50 años que siguieron, Kollwitz se dedicó a producir un sin fin de grabados, grabados en madera y litografías plasmados de emoción y crítica social, relatan sus datos biográficos en la página electrónica del National Museum of Women in the Arts.

“Me gustaría ejercer influencia en estos tiempos en los que los seres humanos están tan perplejos y en tanta necesidad de ayuda”, mencionó en una ocasión la artista sobre el eje temático de sus obras.

Tras haber sufrido la pérdida de un hijo durante la Primera Guerra Mundial y de un nieto en la Segunda Guerra Mundial, Käthe Kollwitz convirtió su arte en un reflejo y denuncia a partir de su experiencia como testigo de ambas guerras.

Entre sus obras emblemáticas se encuentran las series El proletariado, Parting and Death y Escenas de la miseria; en escultura destaca Madre con gemelos, donde muestra una madre protege con su cuerpo a sus hijos de la adversidad, entre otras.

El virtuosismo plasmado en su obra la llevó a obtener popularidad a lo largo de Europa, sin embargo, con la llegada del Partido Nacionalsocialista al gobierno alemán, la misma la llevó a ser víctima de la hostilidad del nazismo.

Su obra fue censurada como la mayoría perteneciente a los artistas de vanguardia, y ella fue destituida de la Academia Prusiana de las Artes, en donde fue la primera mujer en obtener una plaza.

El periodo comprendido entre 1937 y 1944 fue trágico para Kollwitz, pues se enfrentó a la destrucción de su estudio y su obra durante un bombardeo de los aliados. Este episodio la sumió en una etapa de pesimismo que inspiró su serie litográfica Muerte, que precedió al fallecimiento de su esposo en 1940.

Después de esto, Kollwitz, perseguida por el régimen nazi se vio forzada a escapar a Moritzburg, Alemania, en donde permaneció hasta el día de su muerte, a los 68 años de edad, el 22 de abril de 1945.

En sus últimos años, produjo una serie de esculturas en bronce y piedra que seguía los mismos patrones estéticos y temáticos de su obra pictórica. La Pietá se rige actualmente como parte del homenaje a Los Caídos en el Neue Wache de Berlín.