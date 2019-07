Jesús Fernández Salas, decano de la tradicional danza de matachines en Gómez Palacio

La tradicional danza de matachines, es uno de los elementos culturales de nuestra nación que tiene una gran difusión como costumbre asociada a las festividades de la religión católica, principalmente a las dedicadas a honrar a la máxima Patrona de México la Virgen de Guadalupe, misma que cuenta con una impresionante cantidad de adeptos en nuestra Comarca, en la que en su honor se peregrina durante semanas, también es muy común celebrar con su danza a San Isidro Labrador el Santo de los Agricultores, debido a que tenemos una gran cantidad de personas dedicadas al cultivo de la tierra, igualmente en muchas celebraciones de otros santos como la de la Santa Cruz, dedicada a las gentes que laboran en la construcción, mejor conocidos como "albañiles", también del muy venerado San Judas Tadeo, integrada la danza en las reliquias que se ofrecen como parte sustancial del proceso de devoción y fe, tan arraigado en nuestra población en todos los creyentes.

Esta danza, en otras entidades del país, distantes de las nuestras en el norte, es conocida como la danza de matlachines, pero esencialmente su contenido y procedimientos son similares, con algunas modificaciones que finalmente son aceptadas en cada comunidad como propias, y las que se conservan con celo y cariño, con detalles tan característicos de su vestimenta muy peculiar como es el penacho que se lleva en la cabeza, adornado con plumas de guajolote pintadas en vivos colores, al igual que la trenza tejida con listones vistosos. Las tonalidades de la camisa y las calzoneras, son así mismo muy intensas. Las naguillas son 2 piezas de tela rectangular bordadas con chaquira y lentejuela, en nuestro rumbo, se adornan también con carrizos naturales recortados a un mismo tamaño, portan los danzantes en su mano izquierda un arco simulado, y en la derecha una sonaja elaborada con un guaje.

Su actitud durante el desarrollo de la danza será de completa seriedad, pero reflejando vitalidad y alegría, el cuerpo suelto, sin ninguna tensión que origine cansancio, esto es importantísimo para poder soportar la fatiga sin agotarse, las pisadas deben ser abajo, es decir sin brincar, danzar asentando el paso es característica de los buenos danzantes.

Bailan al compás de los antiguos sones que se han trasmitido a través de generaciones, interpretados por el violín y las tamboras, ejecutando encorvados los movimientos, marcan con firmeza los difíciles pasos, alineados en 2 líneas paralelas, siguiendo a los capitanes que dan vuelta a la fila y regresan a donde empezaron, señalando los pasos a seguir de acuerdo al son que se toca.

El viejo de la danza es quien ordena y disciplina a los danzantes, vestido con una máscara y un látigo, trayendo un animal disecado para infundir miedo y respeto, utiliza ese llamativo vestuario que además recarga con tiras de corcholatas y trozos brillantes de láminas de botes y otros colguijes, para aumentar sus fachas. Golpea a danzantes y público con su chicote de broma, a los primeros, si no llevan el paso o se distraen y a los espectadores, para que guarden la compostura y se mantenga la brillante espectacularidad de la danza de los matachines, que es una herencia popular de padres a hijos, de trayectoria permanente y bellísima de origen maya y azteca, que llegó a nuestra comarca, según los paisanos del lado de Coahuila, traído por los tlaxcaltecas a los asentamientos originales ubicados en Parras y Viesca, y según los laguneros de la parte duranguense, traídos por los chichimecas zacatecos, por el rumbo de Cuencamé, donde también moraban los tlaxcaltecas, y en esa fusión de culturas y de razas, las costumbres se agregaban inseparables a nuestra idiosincrasia regional.

En toda ocasión, participar o presenciar ese brillante espectáculo de los matachines tiene un atractivo muy especial, primeramente, porque es una de las vivencias espirituales de los mexicanos que nos recuerdan las ceremonias de nuestros ancestros, mismas que llevamos muy adentro, pero que, al solo golpe del tambor y las notas del violín, de inmediato hacen presencia en nuestra proverbial añoranza y surgen con la alegría y el encanto propio de los sentimientos más recónditos del alma nacional. El mes de diciembre, La Laguna vibra con los graves y atronadores sonidos del tambor, llamando en las calles y atrios parroquiales, a un conglomerado cautivo y aparentemente invisible, de cientos de miles de devotos a la danza, consagrados a la intención de honrar a la Virgen Morena y continuar motivando sus propias creencias seculares, y durante muchos días previos a la fiesta grande de la Guadalupana, vemos a los danzantes peregrinar rebosantes de religiosidad y nacionalismo en una policromada fiesta de un gran contenido, emotiva y hermosa, en la que todas las comunidades rurales y urbanas participan y se disputan la gloria de ser los mejores danzantes y los más cuidadosos de respetar las tradiciones, que guardan y defienden celosamente, por lo cual estos guías y dirigentes son muy reconocidos y respetados por los habitantes de su entorno y ocupan una altura moral y popular muy apreciable, gozando del aprecio y la consideración general.

La reunión de las danzas en el tiempo a que hacemos referencia era en el Parque Morelos, de allí se trasladaban unas cuadras al sur por la calzada Agustín Castro, para iniciar las peregrinaciones a partir de la calle Degollado rumbo al oriente, encabezando la danza de Chuyito, en la avenida Hidalgo se tomaba hacia el norte hasta llegar a la entonces Parroquia de Guadalupe, donde era la culminación y la concentración de todos los peregrinos, para entregar sus ofrendas y presentar su respeto a la Virgen del Tepeyac.

Nuestro terruño gomezpalatino, forjado al calor de los sentimientos nobles y generosos de la patria, de su religión y nacionalismo, de sus pesares y glorias, de su esfuerzo y compromiso, siempre ha estado presente y aportando valiosos contingentes de destacados y voluntariosos elementos a esta manifestación cultural y étnica, destacándose algunos de ellos, por su perseverancia y aportaciones propias a la danza. Resalta uno de los más participativos, Jesús Fernández Salas que guiados por los pasos de sus familiares se inició desde muy pequeño como danzante de matachines y de actor en las tradicionales pastorelas, donde siempre interpretaba el papel de ángel. Chuyito como es ampliamente conocido en la comunidad nació el año de 1933, hijo de los señores Alberto Fernández y Severa Salas, sus estudios primarios los hizo en la afamada escuela Ignacio Zaragoza ubicada al norte de la ciudad, precisamente frente a la Iglesia del Sagrado Corazón, en el crucero de Madero y Matamoros y los continuó en la Escuela Comercial Gómez Palacio del maestro Lorenzo Sifuentes, sita por la calle Hidalgo.

Su hermana Aurora Fernández "Lita", siendo trabajadora de la fábrica de ropa "El Venado", formó en 1950 la primera danza de matachines integrada solamente por mujeres, contrariamente a lo que se usaba en la época en que únicamente danzaban hombres. "Chuyito" ingresó a trabajar al año siguiente a la misma factoría y de inmediato se hizo cargo de la danza por un lapso de cuatro años. Posteriormente toma el comando de su propia agrupación, manteniéndola hasta la fecha como la máxima representación de matachines en la ciudad, afrontando la aventura y el compromiso de hacerla crecer y mantenerla de su propio peculio. Multitud de anécdotas y vivencias giran alrededor de esa grata experiencia. Narra cómo cortaban el carrizo en la ribera del río Nazas y en un tajo que había por Jabonoso, las muchachas empantalonadas (sic), porque en esos tiempos no era bien visto que las chicas usaran pantalón, lo acompañaban en esa tarea cortando el carrizo verde, lo medían al tamaño de un cigarro para elaborar las naguillas ya que entonces no existía el de plástico que es más práctico, pero no suena igual de bonito, aunque el natural se rompe con mucha facilidad y había que reponerlo constantemente. Obligado era el uso del huarache para danzar y de acuerdo con la tradición.

Continuará...