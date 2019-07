Se integra nuevo juez a MasterChef México

A partir del domingo 14 de julio la pantalla de Azteca Uno se llenará de sazón con el estreno de MasterChef La Revancha, que en esta ocasión sumará a su elenco de jueces al reconocido y máximo exponente del cacao mexicano: José Ramón Castillo.

El chef chocolatero se une a esta emisión conducida por Anette Michel y compartirá su experiencia al lado de los jueces consentidos de la televisión mexicana: Betty Vázquez, Benito Molina y Adrián Herrera.

José Ramón Castillo ha puesto el nombre de México en alto al ser reconocido como uno de los mejores del mundo desde hace seis años por la International Chocolate Awards.

En México es considerado como el máximo exponente de cacao mexicano y maestro chocolatero y está listo para la exigencia que requiere uno de los programas más exitosos de la televisión mexicana.

"JoseRa", como le gusta que lo llamen, ya había participado en algunos episodios de temporadas pasadas como juez invitado pero es hasta ahora que llega para brindar sus conocimientos. El chef detalló que no seguirá como el juez bueno ni el malo, será un guía estricto pero abierto a escuchar a los chef participantes.

"No me gusta pensar en qué desarrollaré algún papel, tampoco quiero ser el juez que regañe, pero sí quiero ser un guía que les diga en qué han acertado y en qué no y a partir de ahí ellos puedan aprender y crecer como chefs", detalló.

Explicó que en esta nueva temporada habrá algunos cambios, una nueva prueba de postres y un programa alterno que mostrará el detrás de cámaras del show.