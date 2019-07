Intercambiarán talentos y experiencias

La comunidad artística de San Pedro comenzará a presentarse en otros municipios y entidades del país, gracias al programa "Misiones por la Diversidad Cultural" del Programa Cultura Comunitaria, de la Secretaría de Cultura Federal.

Carlos Llamas, director del Instituto Sampetrino de Cultura (Isacult), dice que con este programa se tendrá un intercambio de talentos y experiencias.

"Por ejemplo, yo digo: 'tengo a estos tres niños que cantan', preparo un bloque y a esos niños me los pueden llevar a Guadalajara, a Monclova y entonces a donde me los lleven, me van a traer otros artistas", explicó.

Recordó que cada domingo, a partir de las 7:30, están presentando diferentes manifestaciones artísticas como la danza, la música y las artes plásticas, dirigidas a todos los sectores de la población.

El director destacó que los talleres van encaminados a desarrollar la dimensión socio-emocional, es decir, la forma en que la gente canaliza sus emociones a través del arte.

"Promovemos con estos talleres y estos eventos, habilidades como la comunicación efectiva, el trabajo en equipo, la colaboración, la responsabilidad, la apreciación por el arte y diferentes manifestaciones culturales; el respeto a la diversidad, al cuidado de la naturaleza, así como la sana convivencia".

"Nosotros no enseñamos a la gente a pintar, provocamos que la gente, a través de la pintura, desarrolle una personalidad propia, manifieste sus emociones y enriquezca su quehacer como persona".

Comenta que además la atención del Instituto de Cultura involucra a padres y madres.

"Trabajamos con toda la familia porque es así como se debe trabajar, el niño no vive solo, el niño vive en familia, necesita desarrollarse de manera armónica en una sociedad y es en lo que estamos trabajando".

Este proceso inicia con un taller para las y los niños, luego invitan a los padres o tutores a que los acompañen a una clase modelo. Posteriormente la actividad se hace en conjunto y después envían al padre a otro taller. Al final, se vuelven a reunir.

El municipio tiene la particularidad de que las y los niños están a cargo de padres, madres, abuelos o abuelas, tías, etc., además de que no cuenta con "distractores" por lo que han recibido este trabajo integral con gusto.

Cada domingo se dan muestras de lo aprendido a la comunidad sampetrina y una vez al mes, el programa se amplía debido a que el Estado envía a otros grupos y artistas a participar.