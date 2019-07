Mujeres atacan a hija de Roxana Chávez

"No quiero que la próxima noticia sea que maten a mi hija", dijo la actriz Roxana Chávez, entre lágrimas al denunciar la serie de agresiones que han llevado en múltiples ocasiones al hospital y al borde la muerte a su hija Roxy Brown, exparticipante de La voz México y esposa del integrante del grupo Caló, Gerardo Méndez; por parte de dos exnovias de su marido. Roxy acusa a Jennifer Rojas Warnke y Andrea Gil Martínez de ciberacoso, maltrato psicológico, físico desde hace tres años, y de haberle dado recientemente varios impactos de bala en el pecho y en la parte superior del ojo derecho, que la han dejado a punto de perder la retina.

"Las que me atacan son una exnovia y la mujer que tuvo un bebé con mi marido. En la policía me dicen: 'de seguro le bajaste al esposo', pero la esposa siempre he sido yo. Tengo una relación con él de 25 años", dice Brown.

Ambas agresoras, afirman Roxy y Gerardo, se unieron para causarles daño y desde entonces les mandan mensajes con amenazas de todo tipo que siempre se cumplen.

Por los disparos de bala las imputadas ya han sido citadas dos veces por el Ministerio Público, pero ninguna se ha presentado.