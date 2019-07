Seguirán cobrando cuotas de inscripción

Aunque la reforma educativa establece que el nivel universitario ya es obligatorio y gratuito, no se han definido los esquemas para compensar el déficit económico que implica para las instituciones de nivel superior dejar de cobrar las cuotas de inscripción.

Entre tanto, en el caso de la Universidad Juárez del Estado de Durango (UJED), se seguirán cobrando cuotas, confirmó el rector Rubén Solís Ríos.

"Para este semestre cobramos las cuotas todavía, seguramente las leyes secundarias se van a aprobar por ahí en el mes de agosto o septiembre; ya como quede lo aplicaremos para el mes de febrero", indicó.

Y, al referirse específicamente a los alumnos del semestre cero, indicó que se les cobra, pese a que no son considerados alumnos de la UJED.

"Los alumnos del cero no son alumnos de la universidad, el cero no está contemplado en ningún programa de la universidad, sin embargo es algo que existe. Ahí no podemos dejar de cobrar ni eliminar los ceros ahorita de momento y no podemos dejar de cobrar porque con lo que se recauda del cero se paga a los maestros y no lo podemos desaparecer porque en diciembre no hay Ceneval y el cero es la única opción que tienen para ingresar al siguiente semestre", mencionó.

Reiteró que les cobran porque los ceros son autofinanciables, por lo que con lo que pagan los alumnos, se absorben los salarios de los profesores.

"La universidad no tiene presupuesto para semestres ceros", sentenció.

Expuso que en la última reunión con autoridades federales, se les explicó que sí habrá fondos extraordinarios para compensar el faltante cuando dejen de cobrar las cuotas, pero no saben de cuánto.