Molotov toca y brinda entre amigos

El humor negro y ácido, así como la sátira y la crítica social estuvieron presentes en el concierto que la banda de rock y hip hop Molotov ofreció en la Ciudad de México.

"Micky" Huidobro, Ismael "Tito" Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, deleitaron al público con parte de su trabajo discográfico acústico más reciente y con sus éxitos, que son emblemáticos para mucha gente por su irreverencia y la burla a diferentes sectores de la sociedad.

Ante una escenografía con toques griegos, muy acorde a las columnas que sostienen el emblemático recinto del Centro Histórico capitalino, la agrupación entonó temas como Here we kum, Amateur, una burla del clásico ochentero Rock me Amadeus y Noko, las cuales fueron coreadas de principio a fin por los fans.

El ácido recital lució aún más con el impresionante equipo de luces robóticas que alumbraron cada espacio del escenario y entre el público, donde se pudo ver al senador Martí Batres, el actor Alexis Ayala y el rockero Leonardo de Lozanne.

Los integrantes de la banda dejaron en claro la gran camaradería que hay entre ellos, al entenderse a la perfección, y que el concierto era para divertirse.