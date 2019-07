Molotov toca y brinda entre amigos Scotland Yard interrogó a Kevin

El humor negro y ácido, así como la sátira y la crítica social estuvieron presentes en el concierto que la banda de rock y hip hop Molotov ofreció en la Ciudad de México.

"Micky" Huidobro, Ismael "Tito" Fuentes, Randy Ebright y Paco Ayala, deleitaron al público con parte de su trabajo discográfico acústico más reciente y con sus éxitos, que son emblemáticos para mucha gente por su irreverencia y la burla a diferentes sectores de la sociedad.

Ante una escenografía con toques griegos, muy acorde a las columnas que sostienen el emblemático recinto del Centro Histórico capitalino, la agrupación entonó temas como Here we kum, Amateur, una burla del clásico ochentero Rock me Amadeus y Noko, las cuales fueron coreadas de principio a fin por los fans.

El ácido recital lució aún más con el impresionante equipo de luces robóticas que alumbraron cada espacio del escenario y entre el público, donde se pudo ver al senador Martí Batres, el actor Alexis Ayala y el rockero Leonardo de Lozanne.

Los integrantes de la banda dejaron en claro la gran camaradería que hay entre ellos, al entenderse a la perfección, y que el concierto era para divertirse.

Scotland Yard investiga seis denuncias contra el astro, que dirigió el teatro londinense Old Vic de 2004 a 2015.

La revista Variety informó el sábado que los detectives británicos interrogaron a Spacey en mayo.

La policía británica no identifica a los sospechosos antes de presentar acusaciones.

Sin nombrar a Spacey, la fuerza londinense dijo que "un hombre fue interrogado voluntariamente bajo caución en Estados Unidos por agentes del equipo de casos complejos de la Policía Metropolitana. No fue arrestado. Las investigaciones siguen en marcha", agregó la fuente, después de que la web estadounidense Variety revelara ayer que Spacey ha dado explicaciones respecto a seis denuncias de abusos sexuales presentadas ante las autoridades británicas, sobre hechos ocurridos supuestamente en el Reino Unido entre 1996 y 2013.

El actor estadounidense, de 59 años, residió durante varios años en Londres, donde ocupó el puesto de director artístico del teatro The Old Vic entre 2004 y 2015.

Los responsables de esa emblemática sala londinense indicaron en 2017 que habían recibido quejas de 20 personas que aseguraron que fueron acosadas sexualmente por Spacey, quien también afronta cargos por este tipo de delitos en Estados Unidos.