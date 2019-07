Vive un día inolvidable

Con alegría y mucha felicidad, Maryfer Rojas Sánchez celebró sus XV años el 28 de junio, y en su honor, se realizó una hermosa ceremonia en la Parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Acompañándola en tan especial día, estuvieron sus padres, Lester Guido Rojas Zamora y Blanca Cecilia Sánchez Díaz.Con alegría y mucha felicidad, Maryfer Rojas Sánchez celebró sus XV años el 28 de junio, y en su honor, se realizó una hermosa ceremonia en la Parroquia de la Virgen de la Medalla Milagrosa. Acompañándola en tan especial día, estuvieron sus padres, Lester Guido Rojas Zamora y Blanca Cecilia Sánchez Díaz.

Maryfer lució un lindo vestido color rosa albaricoque con pedrería confeccionado por Ensueño Nupcial, un ramo de hermosas rosas en diferentes tonos de rosa y blanco porcelana, la tiara en tono rosa gold con swarovski.

La celebración donde festejó con familiares y amigos se realizó en el Casino Condesa Real Salón Viena, la decoración del lugar estuvo a cargo de Emotions, lindas rosas naturales en herrería y rosas en cápsula en un bello árbol de deseos con velas fue lo que más llamó la atención de los invitados.

El momento más emotivo de la noche fue cuando la quinceñera bailó con su padre el tema No crezcas más de Tercer Piso; despues, tocó el turno a su chambelan de oro, su hermano, Lester Guido Rojas Sánchez, con quien bailó Little things de One Direction.

Los invitados degustaron un rico menú: como entrada, crema de chícharos y poro; de plato fuerte, pollo relleno de requesón con crema de champiñones acompañado de calabazas envueltas en tocino y papa gratinada.

El encargado de ponerle ritmo a la noche fue el grupo musical El Sonidero.

En la fiesta, hubo invitados de Cd. Victoria, Tamaulipas; Cd Juárez, Chihuahua, Querétaro y El Paso, Texas.