Escuelas y empresas se suman a donación de sangre

La donación de sangre es una necesidad constante en cualquier sociedad, ya que comparado a la oferta que existe con campañas de difusión para la donación altruista, la demanda de sangre siempre es mayor, sobre todo en La Laguna en donde se cuenta con una Torre de Especialidades, en donde se atienden a pacientes de entidades cercanas.

Gracias a campañas que se realizan dentro y fuera de empresas e instituciones educativas, se promueve en trabajadores y estudiantes el donar sangre en forma altruista.

Un ejemplo de ello es la Universidad Tecnológica de Torreón, con esta campaña que se hace cerca de 6 años y de acuerdo a voceros de esta institución educativa, se precisó que se implementan de forma anual junto con la colecta de la Cruz Roja.

Se indicó que además de que se apoya con un boteo interno, se invita a jóvenes a donar sangre, por lo que también participan empleados de la universidad, estimando un total de 300 participantes, sin embargo, tras realizar exámenes, se donan 90 unidades al año.

Se explicó que esto es debido a que hay limitantes para donar, como ser mayores de 18 años, tener un peso mínimo de 50 kilos en adelante, entre otras especificaciones.

Voceros de la UTT destacaron que son más los jóvenes quienes tienen interés en donar en forma altruista, tanto por casos personales o bien como parte de una campaña para que les sea tomado como parte de un servicio social como horas.

Señalaron que esto incentiva la donación de sangre no sólo para la Cruz Roja, sino para el Hospital General, Clínica 71 y 16. Se precisó que en esta campaña anual se ofrecen 100 donadores. Aunque no tienen certeza, afirmaron que no saben de otra institución educativa que implemente este tipo de campañas a favor de la donación de sangre gracias a la buena vinculación que existe con la Cruz Roja.

Reconocieron que en empresas se comienza con esta campaña, pero no todos le dan seguimiento por lo que esta cultura de donación no se promueve al interior todos los años.

Se indicó que anteriormente se hablaba que personas con tatuajes no podían donar sangre, pero ahora hay unas salvedades para hacerlo.

Por su parte, en la Cruz Roja se informó, en el área de comunicación, que la donación de sangre va creciendo gracias al apoyo de escuelas y empresas, por lo que existen buenas expectativas de superar las cifras de 2018.

Se indicó que el banco de sangre de la Cruz Roja realiza pláticas sobre la donación altruista de sangre, representando un 60 por ciento corresponde a empresas, 35 por ciento a escuelas y el resto a la propia institución.