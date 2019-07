Daniela Romo celebra la vida en los escenarios

Daniela Romo aseguró que se encuentra bien de salud y que el cáncer no le ha regresado, motivo el cual se dijo agradecida de poder disfrutar de la vida y de todo lo que hace a diario.

La actriz y cantante, quien celebró las 200 representaciones de la obra Hello Dolly! que protagoniza junto con Jesús Ochoa, lamentó que esta enfermedad recientemente le haya ocasionado la muerte a colegas muy apreciados por ella como Edith González y Gualberto Castro

"Héctor Suárez también está luchando contra el cáncer, y cómo olvidar a otra persona muy querida, Christian Bach", dijo.

"Esas pérdidas las siente uno mucho, porque uno ya transitó por esos caminos, sabes del dolor, las dificultades y todo lo que toca, porque no sólo eres tú, sino también tus seres queridos", apuntó Romo.

Dijo que no tiene problema alguno y que se realiza sus revisiones médicas como le indicaron. "El doctor siempre me dice que llego aterrada, pero salgo feliz, y eso es verdad, a quién no le da miedo. "El cáncer es algo que llega sin avisar; pero yo no lo pienso ni lo llamo, ni nada", apuntó Daniela, quien se muestra plena y feliz de celebrar cada noche en un escenario la vida.