Se manifiestan vecinos por calidad de obras

Vecinos de Joyas del Oriente exigen al gobierno de Jorge Zermeño obras de calidad y un manejo responsable de los recursos que se destinan a las obras en avenida Fosforita, donde aseguran, no ha quedado bien ni la reparación del drenaje ni la pavimentación. A estos trabajos se destinan tres millones y medio de pesos y quizá se amplié el contrato.

Ayer los vecinos bloquearon la avenida e impidieron que las máquinas siguieran trabajando en obras que consideran de mala calidad.

No obstante, la Dirección de Obras Públicas aseguró que sí se ha trabajando de forma correcta ya que el sector presenta muchos problemas de antaño por lo que han surgido sobre la marcha otros problemas.

La señora María Rocha Flores, una de las vecinas que participó en la protesta pública este sábado, dijo: "Detuvimos la obra porque con esta es la cuarta vez que pavimentan aquí y antes de eso se rompió la tubería, lo parcharon y se siguió saliendo el agua, son parches y parches y es pérdida de dinero porque no han hecho las cosas como son. Además las casas ya están cuarteadas por la aplanadora y como han estado cerrando afecta a los comercios. Le dijimos al alcalde que queríamos una cosa bien. En estos tres meses han quitado y han puesto cuatro veces porque se sume. Queremos una solución ya", dijo la mujer, quien asegura que el problema por el drenaje no es nuevo y que suele brotar de las alcantarillas e incluso hasta por la tarja donde se lavan los trastes. Otros 20 vecinos, la secundaron en su dicho. Para Luis Alberto, cada vez que avanzan "dejan bonito y a la semana truena, se hunden los drenajes, están haciendo puras cochinadas, ponen el asfalto, sellan y de nuevo se inunda y abren y así".

El director de Obras Públicas, Tomás Galván, dijo que el Ayuntamiento se hace cargo de esta obra que originalmente no estaba proyectada y que surgió de manera fortuita a solicitud de los vecinos y a raíz de las obras que se ejecutaron en un preescolar local. Mencionó que son dos veces y no cuatro las que han roto el pavimento. Dijo que los trabajos contratados son por una superficie de 10 mil 800 metros cuadrados que ejecuta la empresa GST, Ingeniería y Diseño y que además de la pavimentación uno de esos trabajos fue el encofrado de una tubería en un tramo de unos 60 metros, acción que no fue suficiente para reparar el drenaje por lo que seguramente tendrán que hacer una ampliación de contrato para cambiar todo el tramo de tubería del drenaje, lo que se definirá el lunes, una vez que se analice el alcance físico del tramo solicitado que supera el tramo adjudicado en obra. También indicó que esta tubería se encuentra en mal estado porque no recibió la atención adecuada en su momento, no obstante admitió que el fraccionamiento ya fue entregado al Ayuntamiento, lo que significa que los servicios básicos corresponden al Municipio.