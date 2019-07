El futbol femenil, con poca difusión en México

Nuevamente se disputa otra Copa del Mundo femenil y como es mala costumbre, en México no se obtuvo la difusión correspondiente de dicho torneo.

Sí bien en nuestro país hace 2 años se comenzó el proyecto de la Liga MX femenil, tanto medios, afición y mismos clubes no han sabido o no han tomado importancia del desarrollo de tal liga. El futbol femenil ha crecido de gran manera, ejemplos se pueden tomar de las jugadoras que disputan cada torneo, jugadoras que militan en los mejores equipos del mundo, tal como Charlyn Corral o bien, Nicole Pérez quién ganó el balón de plata como segunda mejor jugadora del Mundial Sub-17 en Montevideo, Uruguay el pasado noviembre, equipo con el cuál no solo imaginaron cosas "fregonas" sino las hicieron, llegando hasta la final.

A principios de junio dio comienzo el Mundial femenil, pese a que México no clasificó a dicha copa, se ha cuestionado el porque no transmitir los partidos por señal abierta, es decir, estamos hablando de una Copa del Mundo, no se trata de cualquier partido amistoso o cualquier torneo, un Mundial lo espera cualquiera, y mientras el futbol femenino crece, la ilusión e interés de los fanáticos también.

Se está dando difusión a torneos que separan todo un continente por las federaciones a las que corresponden, pues se sabe que la copa oro pertenece a Concacaf y la copa América a la Conmebol.

Hoy se llevará a cabo la final entre Estados Unidos y Holanda, equipos los cuales han manifestado un gran nivel futbolístico, comenzando de lado de las estadounidenses como ya se acostumbra, Alex Morgan es la figura del equipo, misma que comenzó con el pie derecho este mundial y se hizo presente en el primer partido con 5 anotaciones, siendo pieza clave para poder llegar a estas instancias y por supuesto, siendo invictas en toda la fase regular y eliminatorias, mientras que, por parte de las holandesas, se espera un gran duelo, pues tal equipo también logró avanzar de manera invicta, siendo así el rival ideal para las norteamericanas.

Démosle la oportunidad a las mujeres de demostrar el nivel de futbol que tienen, que pueden ser más guerreras o más futbolistas que otros jugadores, que dejan la vida en el campo sin hacer actuaciones como ciertas figuras tienen acostumbrados, apoyemos el futbol femenil y disfrutemos del espectáculo que tanto nos gusta, futbol, garra y pasión.