Paran obra en avenida

HARTOS

Vecinos exigen solución al municipio de Torreón en obras de la avenida Fosforita de Joyas del Oriente.

Los vecinos de Joyas del Oriente de Torreón, exigen al gobierno de Jorge Zermeño Infante obras de calidad y un manejo responsable de los recursos que se destinan a las obras en la avenida Fosforita.

Aseguran no ha quedado bien ni la reparación del drenaje ni el pavimento. ¿Cuánto se destina a estos trabajos?, son 3 millones y medio de pesos.

Ayer, los vecinos bloquearon la avenida e impidieron que las máquinas siguieran trabajando en obras que consideran de mala calidad.

Para Luis Alberto, cada vez que avanzan: "Dejan bonito y a la semana truena, se hunden los drenajes, están haciendo puras cochinadas, ponen el asfalto, sellan y de nuevo se inunda y abren, y así".

El director de Obras Públicas, Tomás Galván, dijo que el Ayuntamiento se hace cargo de esta obra que originalmente no estaba proyectada y que surgió de manera fortuita a solicitud de los vecinos y a raíz de las obras que se ejecutaron en un preescolar local.

Mencionó que son dos veces y no cuatro las que han roto el pavimento.

Dijo que los trabajos contratados son por una superficie de 10 mil 800 metros cuadrados que ejecuta la empresa GST, Ingeniería y Diseño.

Además de la pavimentación, uno de esos trabajos fue el encofrado de una tubería en un tramo de unos 60 metros, acción que no fue suficiente para reparar el drenaje por lo que seguramente tendrán que hacer una ampliación de contrato para cambiar todo el tramo de tubería, lo que se definirá el lunes, una vez que se analice el alcance físico del tramo solicitado que supera el tramo adjudicado en obra. También dijo que esta tubería se encuentra en mal estado porque no recibió la atención adecuada en su momento, no obstante admitió que el fraccionamiento ya fue entregado.

3.5

MILLONES DE PESOS

Cuesta hacer la obra, que además no alcanzará para reparar lo que necesitan los vecinos.

NúMERO

La detienen

María Rocha Flores, una de las vecinas que participó en la protesta pública el pasado sábado, dijo: "Detuvimos la obra porque con ésta es la cuarta vez que pavimentan".

Fotos: Diana González

Tel.- 7166012