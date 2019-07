Higuera 'extraña' los reflectores con Chivas

Como para no perder la atención y todos los seguidores que ganó siendo parte de la directiva del Guadalajara, José Luis Higuera, exdirector general de las Chivas, volvió a la palestra interactuando por Twitter con aficionados y no aficionados del equipo tapatío, que le preguntaban por qué se fue del club, qué opina de las recientes decisiones tomadas, qué será de su futuro, además se dio el lujo de responder algunos insultos.

Higuera ya había reaparecido, después de que fue despedido de las Chivas por Amaury Vergara, lanzando loas a Tomás Boy, pero ahora lo hizo más activamente.

"Higuera estás emocionado sobre la llegada de Gio a nuestras poderosísimas Águilas del América", le preguntaron. El empresario contestó en tono sarcástico: "A poco Topo Gigio juega?"

"Cómo eres cínico, se necesita valor para comportarte como un gran líder, cuando en la realidad, fuiste el artífice de la debacle de Chivas, farsante, besa manos. Gracias a Dios Chivas es mucho, mucho más que tú!".

Pero Higuera fue diplomático para responder: "Gracias por tu comentario. Abrazo".

No dejó de mofarse cuando según él, dejaba callados a periodistas…

"Extraño como dejaba callados a los periodistas con argumentos sólidos. Soy del América, pero me doy cuenta cuando veo a alguien inteligente. Les dabas mil vueltas y ni cuenta se daban", escribieron.

Y este respondió: "Gracias. Y si armamos un programa. ¿Lo verían?".

"Tio Higuera ¿cuál es el secreto para aguantar tanta mentada de madre y odio en Twitter?".

"Jajajja divertirme!! Me hacen el día, como todo en la vida no faltan los des adaptados, pero eso me recuerda que hay que tomar todo con filosofía".