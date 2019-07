Giovani, 'feliz' de llegar a las Águilas

El delantero Giovani Dos Santos afirmó que es un reto llegar a un equipo como América, donde se reencontrará con el técnico Miguel Herrera, con quien ya trabajó en la selección mexicana de futbol.

“La verdad sobran las palabras, me siento feliz, orgulloso de formar parte de la institución más importante del futbol mexicano, así que ha sido un momento de mucha felicidad para mí”, aseguró.

Indicó que ha alcanzado uno de los objetivos que se trazó desde hace tiempo: el defender los colores del equipo que trajo a su papá, Francisco Dos Santos “Zizinho”, al futbol mexicano.

“Es un sueño cumplido, en lo personal y en lo familiar, siempre he declarado que si algún día regresaba al futbol mexicano seria al América y se está cumpliendo, bajo el mando de un entrenador que conozco, que me conoce, con un gran cuerpo técnico, así que me siento muy contento de ser parte del club”, declaró a Televisa Deportes.

Luego de su paso por Galaxy de Los Ángeles, aseguró que jugar con Águilas es “totalmente un nuevo reto, en lo personal y para mi familia, como toda la gente lo sabe, soy fanático del América”.

“Mi padre jugó ahí, conoció a mi madre, formó una familia y ya lo demás es una historia que la gente sabe, así que es un nuevo reto especial para mí y mi familia”, sentenció.

Dos Santos ha jugado en el Barcelona, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal de España, además del Tottenham Hotspur e Ipswich Town de Inglaterra, así como el Galatasaray turco.

Fue campeón sub 17 en Perú 2005 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012, además de disputar las Copas del Mundo Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.