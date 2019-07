Molotov arma fiesta en el Metropólitan con su Unplugged

Molotov armó la fiesta en el Teatro Metropólitan con su concierto Unplugged, en el que hizo un recorrido de todos sus éxitos, que hicieron cantar y brincar a miles de fans con los que interactuaron durante todo el show.

Minutos después de las 21:00 horas, Tito, Micky, Randy y Paco salieron al escenario para interpretar "Here we kum", "Amateur (rock me Amadeus)" y "Noko", interactuando con el público en todo momento.

A ratos tomaban un vaso de agua o una cerveza como en cualquier reunión social, ya que con cada broma, los integrantes de Molotov hicieron que su público se sintiera más cerca de ellos, como pasó con el cantante Leonardo de Lozanne, a quien invitaron a cantar "Lagunas mentales" y "Voto latino".

Tras "Blame me" y "Dreamers", en donde subieron algunas chicas al escenario, continuó "Gimme tha power", tema con el que el público se puso de pie.

La euforia se intensificó con "DDT" y "Matate tete", que interpretaron con un arreglo especial de gaitas, para dar paso a su icónico tema "Frijolero" en donde incluyeron el sonido de una tuba, haciendo saltar a los presentes, mientras que con "Hit me (gimme tha power II)" y "Más vale cholo", Molotov hizo cantar a todos.

En la mayoría de las canciones la banda subió a fans al escenario, quienes no desaprovecharon la oportunidad para saludar a los integrantes y tomarse una selfie con ellos. Entre ellos, se encontró un admirador que iba acompañado de su hermano, quien de acuerdo a lo que contaron los integrantes, había ganado una carrera de personas con sobrepeso y mientras cantaban el tema "Cerdo", el fanático bailó por todo el escenario, mientras grababa su experiencia con el celular.

El grupo se despidió con "Marciano (I turned into a martian)", para así dar paso al encore, complaciéndo al público con "Puto" para cerrar la noche con "Rastaman-dita", en donde volvieron a convocar a chicas al escenario para que bailaran.

"Muchas gracias. Buenas noches, esto fue Molotov", se despidió la agrupación.