Poncho de Anda sabía lo de Bigorra

Cuatro meses antes de que, en 2015, estallara un escándalo que relacionaba amorosamente a Poncho de Anda e Ingrid Coronado (mientras que ella se separaba de Fernando del Solar y él estaba casado), el conductor ya sabía lo que se les venía encima y también sabía quién estaba detrás de todo: Raquel Bigorra.

"Me lo dijo gente que sabía, gente de una producción de Azteca y personas que estuvieron presentes en momentos específicos donde Raquel (con otros) estaban planeando lo que iban a hacer y me lo dijeron", señaló el conductor.

Para ese momento, compartió el conductor, él ya no tenía amistad con Raquel, estaba enterado de que ella también lo había querido sacar del programa Venga la alegría.

Aunque supo también de los nombres de quienes habían orquestado la noticia con ella, prefirió no difundir sus nombres y tampoco tomar acción legal contra la publicación, pero lamentó que hubiera más afectados, entre ellos, Fernando del Solar. "Me daba mucha pena que a Fernando le hicieran creer todo eso que estaba sucediendo porque siento que él debió sufrir mucho con todas estas calumnias; a él lo convencieron, eso lo tengo clarísimo, se hizo un trabajo profundo para convencerlo de esas mentiras, no sé si él al final entendió que era un chisme", señaló.

De Anda enfatizó que, después de una entrevista aclaratoria que tuvo junto a Ingrid en aquella época en Ventaneando, la empresa los dejó solos. "Después de eso nos dijeron: 'cállense la boca' y nadie nos apoyó durante las 17 portadas que salieron. A veces yo salía librado, el objetivo de esa campaña era destruir a Ingrid Coronado y no lo lograron".