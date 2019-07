Se vale soñar con llegar a Grandes Ligas

Siete años le tomó a Luis Alfonso Cruz estrenarse en las Grandes Ligas, una aventura que emprenden cientos de peloteros jóvenes en México, pero en la que muy pocos consiguen el éxito.

Así que "El Cochito" no cree que las cosas cambien de manera mágica, "pero se vale soñar y tratar de hacer buenos proyectos para desarrollar el beisbol".

Es el caso de Probeis, el programa que el Gobierno Federal lanzó para activar la maquinaria de jugadores con talento ligamayorista y que ha atrapado los reflectores, aunque sus alcances son inciertos. "Está padre que traten de apoyar, pero es difícil. Soy padre de familia y quiero que mis hijos estudien. Me hubiera gustado hacerlo, yo estuve hasta los primeros semestres de prepa, en lugar de eso tuve que vivir solo y me perdí la mejor época de mi vida, viajando y con un futuro incierto".

Un torneo nacional de prospectos está por arrancar, en el que estarán los mejores "chavos" de los equipos de la Liga Mexicana de Beisbol, una apuesta arriesgada "puede ayudar, todo lo que traten para mejorar y que la gente se interese en el beisbol sirve. Por ejemplo, aquí (Ciudad de México) tienen buen estadio y no viene la gente, con un equipo con mucha historia y no levanta interés. Al que le gusta el beis le gusta el beis y a los que no, ni cómo hacerle".

Y va más allá, "sabemos que solo en el norte del país se juega el beisbol, es cierto que han salido más peloteros de otros estados, pero pueden poner muchas academias y si no hay interés de la gente no pasará nada. Por ejemplo en Dominicana hay muchas academias porque es una de las pocas opciones que tienen, o estudian o juegan beisbol".

Cruz, quien tras su paso por la Gran Carpa y el beisbol japonés regresó a la Liga Mexicana, manda un consejo a los que sueñan con estar en los diamantes de más prestigio en el mundo. "Que no quiten 'el dedo del renglón'. Es algo muy difícil dejar a tu familia desde joven e irte a la aventura en busca de una oportunidad. Es como cualquier otra carrera, mucha gente lo ve fácil, salir a jugar nada más. Pero toda la preparación que hay para hacer un 'spring training', un 'try out', sólo ven cuando ya estás en el momento, pero si tienen un sueño algo bueno va a suceder. Tienes que estar en el momento adecuado, con el equipo adecuado para aprovecharlo".

"El Cochito" firmó en el 2001 con Medias Rojas de Boston, "con la ilusión de subir rápido, pensé en tres, cuatro años ya estoy. Pero cuando te das cuenta de toda la calidad, el nivel que hay, sabes que una falla basta para irte. Siete años me costó llegar a Grandes Ligas, pero tuve oportunidad de jugar hasta el 2012, me hubiera gustado haber estado más tiempo, pero hice una buena carrera en Japón y ahora contento de volver a México para jugar mi última etapa como beisbolista".