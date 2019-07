Se instala comité sindical de ISSSTE

Este viernes se instaló el Comité Seccional VIII del Sindicato Nacional Auténtico y Democrático de los Trabajadores del ISSSTE (SNADETISSSTE) en Coahuila.

El secretario general del Comité Ejecutivo Nacional del SNADETISSSTE, Rubén Alvarado Manríquez, celebró recientemente en San Lázaro la toma de nota del Comité Directivo del sindicato, también acusó ataques de los líderes sindicales Luis Miguel Victoria Ranfla y Joel Ayala, contra la democracia sindical.

"A ellos únicamente les importan los más de 10 millones de pesos que se trabajan mensualmente de la cuota sindical de los trabajadores", dijo el líder del sindicato afín a Morena y al presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador.

El sindicato que encabeza hoy Rubén Alvarado representa a alrededor de mil 500 trabajadores del ISSSTE de varios estados del país.

Buscan afiliaciones en Coahuila y advierten que no tolerarán amenazas del sindicato que estuvo siempre al servicio de otros partidos, pero no de los trabajadores, quienes padecen por las irregularidades en el otorgamiento de plazas y de otros de sus derechos.

"Realizamos la asamblea de afiliación para dar libertad sindical de elegirnos de manera transparente y representarlos. Estamos compitiendo por la democracia, la libertad y brindar a los compañeros las mejores garantías. El otro sindicato del ISSSTE es uno que durante 59 años tuvo un monopolio sindical donde Ranfla de una manera fantástica se reeligió sin estar establecido esa posibilidad. Queremos que se den cuenta que la libertad sindical sí existe y que cada compañero elija y tenga la libertad de hacerlo", dijo Alvarado Manríquez. Actualmente son mas de 80 mil trabajadores de base del ISSSTE.

"No debe existir corrupción en un sindicato, nosotros tenemos revocación de mandato como sindicato y si no cumplimos nos vamos y eso le da fortaleza al trabajador, en mi caso yo no puedo levantar la mano si no esta autorizado por el 50 mas uno", dijo Alvarado.

Comentó que ha habido amenazas para quienes se suman: "Desde que iniciamos ha habido una amenaza interna porque las autoridades que están son parte de gobiernos anteriores y no saben qué es la democracia, ha habido hostigamiento y dicen que los van a correr pero es falso el sindicato no le paga a los trabajadores, solo funciona como un gestor, quien paga es el gobierno federal", dijo Alvarado.