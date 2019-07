A 30 años del Batman de Burton

En 1939 Batman debutó en los cómics y posteriormente en proyectos animados y de live action como la famosa serie de los sesenta protagonizada por Adam West como el "Caballero de la noche"; Yvonne Craig en el papel de "Batgirl" y Burt Ward como "Robin".

Su salto al cine se dio en 1966 con una película inspirada en dicho programa de TV, sin embargo, fue en 1989 cuando llegó a las salas el largometraje que se volvería un parteaguas del personaje en cuanto al séptimo arte se refiere.

Batman, dirigida por Tim Burton, y protagonizada por Michael Keaton (Batman), Jack Nicholson (The Joker) y Kim Basinger "Vicki Vale" representó un antes y una después para los filmes de superhéroes ya que se trataba de un trabajo de calidad inspirado en cómics y que además obtuvo buenas críticas y muchos, muchos millones de dólares.

Mención especial merecen las películas de Superman de Christopher Reve, las primeras dos funcionaron muy bien; sin embargo, la película de Batman, de Burton, fue todo un suceso volviéndose de culto para los amantes de las historietas.

La cinta, que obtuvo un 70 por ciento de aprobación en Rotten Tomatoes, se estrenó en junio del 89 y llegó hasta octubre de ese año a México y por consiguiente a algunas salas de la Comarca Lagunera.

En las páginas de este diario del 13 de octubre de 1989, se anunciaba la película en los desaparecidos cines Torreón (que se ubicaba en la Ocampo y Galeana) y Continental, de Gómez Palacio. El largometraje competía en ese entonces con Ni Chana ni Juana de la India María y La fuga del rojo de Mario Almada.

El lagunero Juan Estrada hoy tiene 42 años, es fanático de "Bruce Wayne" desde niño. Recuerda que acudió al cine Torreón con su madre a ver el largometraje y salió de la sala encantado, aunque su progenitora no tanto.

"Esperaba mucho esa película porque compraba cómics de Batman desde que tenía 8 años de edad, ya había salido la película del 66 con Adam West, pero pues no tenía forma de verla en ese entonces. No era como hoy en día que existe internet.

"Entonces mi primer contacto en cine con Batman fue a través de la película del 89. Me encantó verlo a él y al "Guasón", quise verla de nuevo, sin embargo, en ese entonces la situación en casa no era del todo bien y mi mamá no podía llevarme al cine tan seguido, además de que a ella no le gustaban los superhéroes. Después vino Batman Returns que también me pareció genial", dijo Estrada.

Warner Bros y DC Comics invirtieron en el filme 40 millones de dólares y terminaron recaudando más de 400. Eligieron a Burton, lo cual fue bastante acertado ya que logró quitarle la comicidad que el encapuchado tenía en la serie de los 60, para presentar un Batman serio, sombrío.

Tim, antes de dirigir el proyecto, había llamado la atención por trabajos como Beetlejuice.

Cuando ambas empresas anunciaron que sería Michael Keaton quien encarnaría al encapuchado, los fans se molestaron tal y como ocurrió cuando trascendió que Gal Gadot sería Wonder Woman, Heath Legder, el "Joker" de 2008 o más recientemente, Robert Pattinson en la próxima cinta de Batman. Al final; Keaton, Gadot y Ledger, gustaron. Quién sabe qué ocurrirá con Pattinson.

En Batman de 1989, el personaje sepultó los colores azul y gris, las mallas y la ropa interior usadas encima de éstas -tal y como lucía Adam West- para que Keaton vistiera una armadura de color negro con la batiseñal amarilla.

Jack Nicholson, por su parte, se convirtió en un verdadero "Joker", ese psicópata con una engañosa sonrisa que en los cómics violó y dejó inválida a "Batichica" en alguna ocasión y en otra asesinó a unos niños sin piedad, los envenenó.

La cinta, además de su éxito comercial, recibió varias nominaciones a los Premios Saturn, una a los Globos de Oro y ganó el Oscar a la mejor dirección artística, por el trabajo de Peter Young y Anton Furst. De igual manera, tuvo influencia en la modernización de las técnicas de desarrollo y marketing del cine de superhéroes.

Pero, de qué trata el filme. Gotham está a merced de un corrupto cuerpo de policía. A pesar de los esfuerzos del fiscal del distrito Harvey Dent y el comisionado de policía Jim Gordon, la ciudad es cada vez más insegura por villanos como "Joker", hasta que aparece Batman.

Críticos como Hal Hinson, de The Washington Post alabaron el filme. "Esta película es oscura, hechizante y poética. Entras en ella como en un bosque mágico de cuento de hadas y cuanto más te metes, más aterradoramente vívida se vuelve", escribió Hinson al respecto.

5 curiosidades de la película

1. Tim Burton tomó en cuenta a Mel Gibson, Kevin Costner, Charlie Sheen, Pierce Brosnan, Tom Selleck, Harrison Ford, Dennis Quaid y Bill Murray para interpretar a "Bruce Wayne", sin embargo, fue Michael Keaton quien terminó quedándose con el papel.

2. Se pensó en Brad Dourif, Tim Curry, Willem Dafoe, Robin Williams, John Lithgow, David Bowie y James Woods para interpretar al "Guasón", pero Bob Kane (creador de Batman) había querido que Jack Nicholson interpretara a este personaje desde 1980 cuando en una foto del histrión del póster de El Resplandor, Kane le pintó el pelo de verde, la cara de blanco y los labios de rojo. Entonces él dijo, "es el indicado".

3. El rodaje tuvo lugar en los Estudios Pinewood entre octubre de 1988 y enero de 1989.

4. En Estados Unidos se estrenó en junio de 1989, pero no fue sino hasta octubre de ese año que llegó a los complejos cinematográficos mexicanos.

5. En la parte sonora, la cinta también estuvo supervisada por dos grandes talentos: Prince quedó a cargo del soundtrack mientras que Danny Elfman realizó el "score", con el cual se hizo acreedor de un Grammy.