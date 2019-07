Buscarán apoyo para construir Semefo

Miembros de la Cámara Nacional de Comercio de Francisco I. Madero solicitan el apoyo del Gobierno del estado para que regrese el Juzgado Civil y Familiar, así como para la construcción de un Semefo, ya que deben trasladarse ya sea a San Pedro o a Matamoros según sea el caso.

Lorena Mendoza González, secretaria de Canaco, y Agustín Alonso Aguilar, consejero del organismo, fueron quienes solicitaron de forma directa al gobernador Miguel Riquelme se regresen los juzgados y se contemple la construcción de un Servicio Médico Forense (Semefo) para el municipio de Madero.

Alonso Aguilar recordó que fue en el 2004 que los juzgados civil y familiar se fusionaron con los de San Pedro, obligando así tanto a sus agremiados como al resto de la ciudadanía a trasladarse hasta aquella ciudad para realizar cualquier trámite.

"A veces nuestros empleados tienen algún problema en el juzgado civil y se tienen que trasladar hasta San Pedro, entonces no nada más los empleados sino la comunidad en general, que queremos que Madero cuente con Juzgado Civil como anteriormente se tenía", dijo el consejero de la Cámara de Comercio en la ciudad.

Ambos integrantes aseguraron que el tema ya se presentó ante la presidenta del Tribunal, Miriam Cárdenas, quien les dijo que ya está en proceso. "Sí es viable. Madero es cabecera de 52 ejidos; no nada más es la cabecera, sino la población de esos ejidos", dijo Agustín Alonso.

Sobre la solicitud de un Semefo, dijo que se deben trasladar al ejido San Miguel en el municipio de Matamoros ante cualquier trámite que se deba realizar en aquella instancia, "y los juzgados también si hay algún robo se tiene que ir a carear, ahora con los nuevos juicios orales penales tiene que trasladarse a Torreón", manifestaron los integrantes de Canaco.

"Tenemos que hablar porque si no lo hacemos, van a decir que todo está muy bien, que no hay necesidades; que sí las hay, sabemos que no va a estar fácil porque es una inversión, pero tenemos que ir viéndolo con tiempo, para que se haga en el presupuesto de egresos", dijo Alonso.