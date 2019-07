Cori Gauff, la 'niña sensación' del tenis

La "niña sensación" del tenis, lo volvió a hacer, Cori Gauff logró una nueva victoria en Wimbledon, con lo que avanzó a los octavos de final del torneo, provocando el delirio de los espectadores en la cancha central y los aficionados del tenis a nivel mundial, y todo esto a sus escasos 15 años de edad.

"Coco" Gauff se convirtió en la tenista más joven en avanzar a los octavos de final de Wimbledon en 28 años, desde que Jennifer Capriati lo lograra en 1991.

Gauff nació el 13 de marzo de 2004 en Atlanta, Estados Unidos. Empezó a jugar al tenis cuando tenía 10 años, y debutó como profesional en mayo de 2018 en el torneo de Osprey, Florida. Ganó sus tres duelos clasificatorios y dentro del certamen se llevó la victoria en el primer partido, pero cayó en octavos de final ante la estadounidense Katerina Stewart.

En 2018 ganó el título junior de Roland Garros, imponiéndose en la final 1-6, 6-3, 7-6 a su compatriota Caty McNally.

Este año jugó algunos torneos, antes de Wimbledon había participado en las clasificatorias a Roland Garros, donde perdió en la ronda de 64.

Para este wimbledon, Gauff se tuvo que enfrentar en la primera ronda de los juegos clasificatorios a la "rankeada" uno Aliona Bolsova, a la que derrotó 6-3, 6-4, en la siguiente ronda se impuso a Valentina Ivajnenko y después a Greet Minnen para lograr su boleto.

Debutó el 1 de julio ante Venus Williams, cinco veces ganadora de Wimbledon, y quien le lleva 24 años de diferencia, pese a esto, Gauff se impuso por 6-4, 6-4 para dar la gran sorpresa y ser noticia a nivel mundial.

En segunda ronda continuó su gran torneo y derrotó 6-3, 6-3 a Magdalena Rybarikova, para después citarse con Polona Hercog.

Gauff añadió ayer un verso épico a su historia, un relato que incluye la supervivencia a dos puntos de partido consolidados después con la remontada ante la eslovena Polona Hercog para meterse en los octavos de final.

El sueño de la adolescente estuvo muy cerca de llegar a su fin. Pero como toda buena historia, aguardó un giro final en forma de triunfo (3-6, 7-6 (7) y 7-5).

Hercog, mucho más experimentada y segura de sí misma amenazó con expulsar en dos sets a la joven ante una pista central llena y expectante de otra exhibición de la americana.

Hercog dominó el encuentro a su gusto y se encontró con una Gauff mucho menos excitante que en los duelos anteriores. Estaba encogida y dubitativa y sus nervios y falta de decisión le trasladaron a un escenario en el que la eslovena poseía la pista y el marcador. 6-3 y 5-2.

Las pocas respuestas que ofrecía al juego y la clarividencia de Hercog auguraban un final rápido y Gauff parecía dispuesta a acordar su marcha.

Sin embargo, Hercog dejó pasar el tren. Desperdició dos puntos de partido, uno devolviendo en el 5-2 y otro al saque con 5-3 y atenazada por los nervios de la central entregó su ventaja al amparo del desempate.

Despertó la intimidación de la americana. Un tenso 'tie break', con opciones y variaciones para ambas jugadoras, se lo terminó quedando de forma dramática Gauff por 9-7.

Llegaron entonces los problemas para una Hercog que había tenido el partido en la mano y que comenzó a sufrir un problema en la parte baja de la espalda que le obligó a recibir atención médica fuera de la pista. Los nervios que antes intuía en la grada le creaban estragos en el cuerpo.

Se creció Gauff, se notó otra vez protagonista, recuperó el ritmo y la iniciativa y empujó a la valla a Hercog. Cuando subió a la red en un punto del tercer juego, demostrando valentía, el partido ya era suyo.

Se adelantó por 4-1, vio la luz muy cerca. Tanto, que se cegó.

Los flashes de la gloria le apartaron del rumbo que ella tenía marcado. Hercog contraatacó hasta el 4-4 y Gauff respondió con potencia. Subió el 5-4 al marcador y envió de vuelta toda la presión que cargaba a su rival, que no apenas pestañeó para igualar. Misma situación con 6-5 y ya sin 'tie breaks' en el horizonte. Hercog erró para el 6-6 y una derecha enredada de la eslovena sacó el primer punto de partido de color estadounidense. Un globo largo, confirmó el triunfo de la épica, el triunfo de Gauff.

Con ello, hacía felices a todos los que se congregaban a la luz de su tenis.

Su siguiente página en esta historia le enfrenta a la exnúmero uno del mundo Simona Halep, verdugo de Victoria Azarenka.

El premio de seguir adelante ya no es sólo una anécdota. Gauff sigue quemando etapas y lo hace con un rapidez que nunca se ha visto.

Sigue opositando a ser la campeona de Grand Slam más joven de la historia y ha escalado hasta el puesto 139 del ránking.

Le auguran un gran futuro

Gauff es considerada como la posible sucesora de Serena Williams, y algunos jugadores y exjugadores la han alabado.

"Si para los 20 (años) no es la número uno del mundo, me sorprendería mucho", dijo la leyenda John McEnroe.

"Es una pasada. ¡Tiene 15 años y mira cómo juega ya! No es normal, a esa edad, entrar en una pista y jugar con la tranquilidad que lo hace", mencionó la española Carla Suárez.

Tras su victoria contra Venus Williams, Gauff mencionó que Roger Federer la había ayudado, ya que platicó con ella cuando la estadounidense perdió en el Abierto de Australia junior.

"Cuando perdí en primera ronda del Open de Australia júnior, hablé con él (Federer). Charló conmigo y me ayudó. Luego, en Roland Garros gané, así que me imaginó que sirvió lo que me dijo", aseguró Gauff.

Por su parte, Federer, tras el triunfo ante Venus se mostró contento por la jugadora.

"La conozco un poco. Creo que jugó muy bien. Vi el partido entero. Enfrentarte a alguien 24 años mayor no ocurre a menudo. Ella lo manejó genial. Quería jugar ante su jugadora favorita en una pista así.

Eso es lo que hace a los grandes jugadores. No creo que influyera mucho en su carrera respecto a lo que le dije en Australia. No me importa hablar con alguien a veces y decirle algo pero si le provocó un gran impacto, estoy feliz por ella", señaló el suizo.