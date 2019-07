Genera polémica gravar propinas

Una fuerte polémica generó el anuncio del Sistema de Administración Tributaria, (SAT) en el sentido de que cobrará impuestos a las propinas que reciben los meseros.

Traerá perjuicios en "cascada" a los dueños de los negocios y a los empleados en general, ya que se comparten estos recursos, entre todos los que trabajan en el restaurante, generalmente asegura Agustín Basurto Arciniega ex presidente de la Cámara Nacional de la Industria Restaurantera (Canirac).

Por su parte, meseros consideran esta medida como "aberrante", ya que aseguran que de por sí es poco lo que reciben de los clientes, considerando que las propinas no son obligatorias, como para que ahora "nos cobren por lo que juntamos", afirma Carlos "N" Jefe de Meseros de conocido restaurante del bulevar Independencia.

De acuerdo con el diccionario, el significado de la palabra Propina es el siguiente: "Cantidad de dinero que se da voluntariamente para agradecer un servicio"... "gratificación con que se recompensa un servicio eventual".

Por lo tanto, "como es voluntario esto de las propinas el cliente nos da lo que quiere y puede, pocos dan el 10 por ciento de la cuenta y muchos menos el 15", afirma el jefe de meseros.

Dice que "al paso que vamos, el actual gobierno va a querer cobrarle hasta los malabaristas de los cruceros".

Con 18 años dedicados a esta actividad, "Carlos" dice que la medida estaría bien, si dentro de las disposiciones del Sistema de Administración tributaria SAT se fijara como obligatoria la propina.

Pero entonces sería contrario a lo sugerido por la Profeco, en el sentido de que la propina no es obligatoria y no debe exigirse al cliente bajo ningún concepto.

Agustín Basurto explica: "no estamos de acuerdo con esto, no se puede grabar. Es imposible cuantificar lo que se junta de estos conceptos porque no todo se paga con tarjeta como para llevar un registro".

Dice que normalmente lo que se junta de propinas en un turno se reparte hasta entre los cajeros, los encargados de la barra, y los demás meseros que se supone forman la cadena de servicio.

Expresa que muchos de los trabajadores de un restaurante, prácticamente ganan solo lo de las propinas.

"O es un segundo trabajo que abarca la tarde y la noche y la propina es para apoyarse en los estudios, como ayuda para la gasolina". Debe cambiarse el concepto de propina y si se va a integrar al sueldo. "Si se hace obligatorio, lo van a pagar los clientes".