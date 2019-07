En América, ya esperan a Giovani Dos Santos

Mientras América trabaja rumbo al segundo partido de pretemporada, el técnico Miguel Herrera admitió que están a la espera del anuncio oficial del fichaje de Giovani Dos Santos.

"Vamos a esperar a que se haga oficial", destacó el "Piojo" Herrera a las televisoras que siguen a los azulcrema, en Estados Unidos. "Talento y calidad la tiene, pero vamos a esperar".

Por ahora, la única incorporación que las Águilas han hecho es la de Rubén González, mediocampista que surgió de las fuerzas básicas del Guadalajara y llega a Coapa procedente del Necaxa.

"Mientras la directiva no me diga algo oficial, no podemos anunciar. Hay gestiones que Santiago (Baños, presidente deportivo) está haciendo en México, viendo detalles", reiteró el estratega.

Extraoficialmente ha trascendido que "Gio" ya firmó contrato de dos años y sería presentado el próximo 14 de julio, cuando los capitalinos disputen el Campeón de Campeones, contra los Tigres.

Dos Santos estaría muy cerca de ser anunciado como nuevo jugador del América para el Apertura 2019, lo que sería su primera aventura en el futbol mexicano.

"Gio" llegaría al América procedente de Galaxy de Los Ángeles y, además, ha jugado en el Barcelona, Racing de Santander, Mallorca y Villarreal de España, además del Tottenham Hotspur e Ipswich Town de Inglaterra, así como el Galatasaray turco.

Fue campeón sub 17 en Perú 2005 y conquistó la medalla de oro en los Juegos Olímpicos Londres 2012, además de disputar las Copas del Mundo Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y Rusia 2018.

Pese a que América no ha hecho oficial la llegada de Giovani, el exfutbolista chileno Carlos Reinoso consideró que es una contratación errónea, ya que tiene mucho tiempo sin actividad.

"No me gusta para nada la llegada de Giovani al América, no me parece lógico que un chico que hace un año que no juega venga al América", indicó.

En declaraciones a ESPN, el "Maestro" recordó, además, que la directiva de Coapa se ha equivocado en algunas contrataciones, sin dar nombres. "Pero ha venido cada 'petardo' al América, y no se le olvide que antes éramos tres extranjeros (por equipo)", declaró.

Reinoso destacó que pese a que Dos Santos ha dicho ser aficionado a las Águilas, se necesita mucho más para sobresalir, al tiempo de expresar su aprecio por Francisco Dos Santos "Zizinho", padre de "Gio".

"América necesita que se dediquen y se entreguen con el alma, puede ser que sean hijos de un gran americanista, pero se necesita la disciplina; a su padre es a la gente que más quiero del futbol, pero hablo de mi gran amor por el América", sentenció.