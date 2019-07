Dan claquetazo de la cinta Mexzombies

Una horda de zombies invade México en pleno Día de Muertos.

"Tavo" y "Jacobo", dos jóvenes muy peculiares, tratarán no sólo de sobrevivir al ataque sino de salvar al país de los llamados "muertos vivientes" con la ayuda de una activista de redes sociales y un estadounidense que vino de intercambio.

Esa es la premisa de Mexzombies, filme que el jueves tuvo el claquetazo oficial en el Centro Cultural y de Convenciones Bicentenario en Durango.

Ante autoridades estatales e invitados especiales, el director de la película Salvador Cartas, junto al productor Francisco González Compeán, compartieron datos de este proyecto que en sus ocho semanas de rodaje dejará una derrama económica de aproximadamente 22 millones de pesos.

"Estoy muy feliz de poder estar filmando aquí. Mi padre era de Durango", inició González en su turno al micrófono.

"Es un proyecto sumamente complejo, es muy difícil. Cuanto tú te metes a hacer películas la gente te dice 'mejor no uses niños, mejor no uses animales, no uses demasiado maquillaje' y esta película tiene todo eso en grandes cantidades.

La verdad hacerla aquí nos está permitiendo hacerla con éxito, el clima, la gente local que nos está ayudando, estamos contratando más de mil 100 personas en diferentes áreas", agregó el productor con más de dos décadas de experiencia.

Por su parte Chava Cartas, conocido por trabajos como Mirreyes vs Godínez y Treintona, soltera y fantástica, se dijo emocionado de poder regresar a Durango para filmar pues desde hace tiempo traía esa inquietud de hacer cine en la ciudad.

"Es un gran momento en nuestra industria, el cine hoy por hoy empieza a ser eso, una industria", dijo ante los medios.

El directo explicó que en esta ocasión el estado resaltará no por sus escenarios western, sino por lo urbano pues la capital es el set principal.

La producción permanecerá aquí por seis semanas más.

"Estoy muy feliz de poder estar filmando aquí. Mi padre era de Durango”.— FRANCISCO GONZÁLEZ COMPEÁN, productor

6 SEMANAS estará la producción de Mexzombies en Durango.