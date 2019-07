Joven retira la demanda de abuso

Un joven que dice que Kevin Spacey lo manoseó en un bar en Nantucket en 2016 retiró su demanda contra el actor ganador del Oscar, dijo ayer su abogado.

Spacey aún enfrenta un cargo penal en el caso. En enero, se declaró inocente de abuso y agresión.

El abogado de su acusador, Mitchell Garabedian, anunció el viernes en un correo electrónico que la demanda presentada el 26 de junio en el Tribunal Superior de Nantucket fue desestimada voluntariamente.

No proporcionó motivos y tampoco se incluyen en el documento de la corte. Garabedian dijo que no haría más declaraciones.

Según el documento de la corte, la demanda fue retirada "con prejuicio", lo que significa que no puede volver a presentarse.

El abogado de Spacey, Alan Jackson, ha dicho en el pasado que el hombre estaba mintiendo con la esperanza de ganar dinero en un caso civil contra Spacey.

El retiro de la demanda podría trascender en el caso penal contra el actor, según expertos legales.

Aunque existe una variedad de razones por las cuales una demanda civil es retirada tan poco tiempo después de presentarse, podría indicar que un acuerdo se alcanzó en privado y que el acusador dejará de cooperar con los fiscales, dijo William Korman, un exfiscal en el condado de Suffolk que ahora es abogado defensor penal especializado en casos de abuso sexual.

"Cualquier acuerdo podría no estar condicionado a una negativa de cooperar con la fiscalía", dijo Korman.

"Sin embargo, el dinero es un gran motivador para que un individuo no siga hasta el final".

También, es posible que los fiscales, molestos por lo inoportuno de la demanda civil, le hayan pedido específicamente al acusador que la retire, dijo David Yannetti, un exfiscal que ahora es abogado defensor penal en Boston.

La demanda civil fue presentada meses después del caso penal en curso, cuando por lo general son presentadas luego que un caso penal fue decidido, señaló.

"Quizás la fiscalía dijo que se trata de dinero o se trata de un crimen, pero que no puede tratarse de los dos y que tiene que tomar una decisión", dijo Yannetti. La oficina del fiscal de distrito de Cape and Islands Michael O'Keefe no respondió una llamada y un email en busca de declaraciones el viernes.

La demanda civil probablemente se presentó antes de que se resolviera el caso penal porque la prescripción era inminente, agregó Yannetti.

"Estamos operando con muy poca información, pero es claro que algo inusual está pasando aquí", dijo.

"O la fiscalía se involucró o hubo algún tipo de acuerdo civil".

El cliente de Garabedian, hijo de la presentadora de noticias de Boston, Heather Unruh, alegó que Spacey lo emborrachó y lo atacó sexualmente en el restaurante The Club Car, donde entonces trabajaba como ayudante de camarero, cuando tenía 18 años. El caso penal se ha centrado en el teléfono celular usado por el acusador la noche del supuesto toqueteo.

La defensa dice que lo necesita para recuperar mensajes de texto que apoyarían la inocencia de Spacey.

El juez del distrito de Nantucket, Thomas Barrett, le ordenó al hombre que le entregara el celular a la defensa, pero su abogado dijo que no podía conseguirlo.

El juez le había dado hasta el lunes para hacerlo.