El 'Atleti' presenta a Héctor Herrera

Héctor Herrera fue presentado en forma oficial con el Atlético de Madrid, acompañado por el presidente de la institución, Enrique Cerezo, y el director deportivo, Andrea Berta; y luego posó con la playera con dorsal "16".

La ceremonia llevada a cabo en las instalaciones del Wanda Metropolitano inició con un mensaje de Cerezo: "Tenemos el gran honor de dar la bienvenida a Héctor Herrera, estandarte del futbol mexicano. Llega del Porto, donde ha sido capitán y líder en la conquista de varios títulos".

El máximo dirigente rojiblanco añadió: "También tiene una dilatada en la Champions, con 41 partidos. Tiene calidad, fuerza y llegada. Su incorporación aumenta la competitividad interna en un puesto con extraordinarios futbolistas".

En un mensaje posterior, el mexicano dijo que se siente "muy feliz de llegar a un histórico como es el Atlético. Muy contento, los primeros contactos con los compañeros y los técnicos han sido buenos, han sido agradables y me han dado apoyo incondicional. Para los que vamos llegando es importante para sentirnos como en casa. Un gran grupo, una familia".

Tras cumplir con su primer entrenamiento para después ser presentado, Herrera subrayó que todavía no tiene contacto profundo con el estratega argentino Diego Simeone, pero destacó el buen recibimiento por parte del capitán Koke.

"Aún no hemos tenido mucho contacto, charlas pequeñas. Tendremos días para hablar (con Simeone), para ver qué es lo que le gusta, qué quiere de mí y como lo dije a mi llegada, estoy con la disponibilidad al 100 por ciento. Estoy para trabajar y hacer las cosas bien".

En cuanto a Koke, el jugador tijuanense declaró: "Fue bastante simpático el recibimiento, con un abrazo que no esperaba. El recibimiento de todos me ha hecho sentir como en casa. Koke, como capitán, fue el primero. Como jugadores, es un honor compartir vestuario y canchas con ellos".

"Son grandes futbolistas a los que admiro. Estoy para aprender y disputarles el puesto. Para eso estoy. Sé que tengo que trabajar muy duro".

Herrera reiteró que descartarse para participar en la Copa Oro fue la mejor decisión para su trayectoria, prueba de ello es que este viernes fue presentado en forma oficial con el Atlético de Madrid.

"La decisión que yo tomé por no ir a la selección la tomé porque creo que era lo mejor para mi carrera, para mi futuro, para mi familia", señaló en rueda de prensa.

Admitió que a cualquier futbolista le gusta representar a su país y más ahora que México jugará la final de la Copa Oro contra Estados Unidos, pero también disfruta el momento de su vínculo con los colchoneros.

"Obviamente que a cualquier jugador le gustaría estar con su selección sea una final o no sea una final, pero he tomado la mejor decisión, obviamente se lo he transmitido a Gerardo Martino y eso es lo que yo creo era lo mejor para mí y estoy contento de estar acá (en el Atlético de Madrid)".

Al término de las preguntas y respuestas, Herrera posó con su playera del Atlético, la cual luce el número 16, al lado de Cerezo y Berta, para después ser acompañado por sus dos hijos y su esposa.

Ignacio Ambriz, técnico del club de futbol León, consideró que el volante mexicano Héctor Herrera tiene el carácter que le gusta al estratega argentino Diego Pablo Simeone, por lo que vaticinó que tendrá éxito con el club español Atlético de Madrid.

"Me encanta (su incorporación al cuadro español), siento que es un gran jugador, que tiene la personalidad de jugar a lo que le gusta al Cholo Simeone y esperamos que triunfe en el Atlético de Madrid", declaró.