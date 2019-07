Exige PRD Cabildo Abierto en Lerdo

Porque la presidenta municipal María Luisa González Achem "no es absoluta" y el Cabildo del Ayuntamiento de Lerdo "no hizo valer su derecho de cuestionar", la dirigencia del PRD solicitó ayer al Municipio que lo más pronto posible se lleve a cabo una sesión de Cabildo Abierto, a fin de que la ciudadanía participe en torno al Contrato Colectivo de Trabajo y a los empleados de confianza que fueron sindicalizados y a aquellos elevados al estatus de considerados.

La solicitud formal se hizo ayer por parte de José Antonio Valenzuela Hernández, líder del Partido de la Revolución Democrática y giró el documento al secretario del Ayuntamiento, Ricardo Torres Rodríguez.

Según dijo, la Ley Orgánica del Municipio Libre del Estado de Durango, se reformó en sus artículos 17 y 37, y establecen la creación de la institución del Cabildo abierto, entendiéndose por la sesión plenaria en que los ciudadanos puedan participar, atendiendo a las disposiciones que para tal efecto expidan los Ayuntamientos.

El artículo 37 también señala que los Ayuntamientos sesionarán en cabildo abierto cuando menos una vez cada dos meses para recibir directamente de las personas, propuestas, opiniones o proyectos relacionados con temas de interés general, buscando fomentar la participación ciudadana.

"Es un tema muy polémico, el Municipio de Lerdo todavía no puede salir de la bronca de los exempleados panistas y hoy vemos que tenemos una figura parecida pero ahora en el tema de sindicalizados. Hoy la ley nos permite a los ciudadanos cuestionar, la ley también dice que la presidenta no es absoluta y si su Cabildo no ha hecho valer su derecho a cuestionar, el ciudadano sí tiene ese derecho".