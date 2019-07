El hambre no deja hacer música, dice

Aunque a través del tiempo Venezuela ha sido semillero de reconocidos cantautores, hoy es imposible que alguno de ellos haga música cuando se tiene el estómago vacío, afirmó Ricardo Montaner.

"Venezuela está preocupada por comer y es muy difícil encontrar a alguien que te haga música cuando tiene el estómago vacío", expresó el artista, pues dijo su país esta en crisis económica, política y social.

Montaner admitió haber formado parte de una generación de compositores que surgieron y destacaron durante la década de los ochenta en Venezuela, como Franco de Vita, Yordano, Karina y Guillermo Dávila, por citar algunos.

"Ellos fueron muy importantes en esa época y Venezuela se convirtió en el país Latinoamericano que más música exportaba. Para 1995, las compañías multinacionales dejaron de fabricar discos en Venezuela debido a la piratería y la industria nacional empezó a decrecer", recordó.

Ante dicha situación, el cantautor aseguró que Colombia tomó la delantera con cantautores como Carlos Vives y Shakira.

"A finales de los noventa, el proceso político y social que vivió el país empezó a dar menos pasos a la expresión musical y hoy es literalmente nula, salvo los artistas venezolanos que se fueron del país para trabajar y vivir en otro lado", dijo el cantante venezolano.

Montaner mencionó que en Miami, Florida, existen infinidad de cantantes y productores.

Sin embargo, al irse perdieron la identidad e idiosincrasia de Venezuela, el ambiente que impregna en el país y aquellos de quienes uno se rodea.

"Lamentablemente, hoy en Venezuela no puede nacer una canción cuando hay tanta hambre", recalcó el artista que presenta su álbum número 24 de estudio titulado Montaner y que incluye temas como No me hagas daño y ¿Qué vas a hacer?, este último el primer corte promocional.

Respecto a ¿Qué vas a hacer?, explicó que en su letra destaca la poesía que lo ha caracterizado a lo largo de su trayectoria, y la combina con el pop latino clásico.