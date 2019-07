Sin fecha para llegada de Guardia Nacional

El gobernador de Coahuila, Miguel Ángel Riquelme Solís, reconoció que aún no tiene una cifra exacta del número de elementos de la Guardia Nacional que llegarán a la entidad, pero aseguró que en una primera etapa serán más de 400 elementos los que atenderán zonas prioritarias como Monclova y Piedras Negras.

Dijo que su arribo podría darse en este mismo mes, aunque podría ser durante la sesión del Consejo Nacional de Seguridad del próximo lunes cuando se obtengan mayores detalles sobre la llegada de los elementos a los estados.

"No tengo el dato exacto, se tienen de inicio más de 400 elementos a Coahuila en una primera etapa, la segunda y tercera etapa no nos han avisado si todo Coahuila que son más de mil elementos de la Guardia Nacional lleguen este mismo mes, lo que nos dijeron es que zonas prioritarias se iban a ir cubriendo. A mí me habían manifestado que en primera instancia iba Monclova y Piedras Negras y en una segunda etapa llegaban a La Laguna, Saltillo y a Cuatrociénegas", dijo.

Indicó que la entidad y sus municipios están listos para recibir a los elementos de la Guardia Nacional.

Acciones

El gobernador negó que en la entidad se hayan dado brotes de inconformidad de la Policía Federal e incluso resaltó la labor que han tenido en Coahuila en seguridad.