Evita Obrador comentar sobre declaraciones de Calderón

El presidente Andrés Manuel López Obrador se reservó su opinión sobre las declaraciones del expresidente Felipe Calderón Hinojosa, quien rechazó estar detrás de las manifestaciones de elementos de la Policía Federa por su incorporación a la Guardia Nacional.

La víspera, Calderón Hinojosa pidió que el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana, Alfonso Durazo Montaño, quien lo vinculó con el movimiento de los federales, presente las pruebas que acreditan sus dichos o que de lo contrario se retracte.

“De eso no tengo ningún comentario”, acotó el mandatario federal en entrevista a su llegada al aeropuerto local. López Obrador visitará diversos hospitales del sistema de atención a población abierta del Seguro Social, que se crearon hace 40 años, en el marco del programa IMSS-Coplamar.

En materia migratoria, el jefe del Ejecutivo dijo que México busca ordenar el flujo migratorio respetando en todo momento los derechos humanos “y haciendo algo que nunca se había llevado a cabo ni en México, ni en ninguna otra parte del mundo”.

“Se están dando opciones de trabajo a los migrantes con el propósito de que la migración sea opcional, no forzada. Eso no se había hecho nunca en ninguna parte del mundo, siempre se pensaba nada más en el uso de la fuerza y en medidas coercitivas”, comentó.

El presidente Lope Obrador indicó que a través del Plan de Desarrollo para Centroamérica, se apoya para que haya inversiones, actividades productivas y empleos en Honduras, El Salvador y Guatemala. "El objetivo es que la gente tenga trabajo y que no se vea obligada a emigrar", indicó.

"Lo mismo sucede en el sur-sureste de nuestro país, donde se llevarán a cabo importantes inversiones y proyectos (como el Tren Maya)", expresó al dejar en claro que se cuenta con un fondo económico para ayudar a Guatemala y Honduras, como se hizo con El Salvador.

Cuestionado sobre el incremento de las deportaciones, resaltó que en el país “se está protegiendo a los migrantes para que no sean víctimas del tráfico de personas porque hay gente que se dedica a lucrar con la migración”.

También se protege a los migrantes de las bandas de delincuentes, se aplica la ley “y, sobre todo, se está protegiendo a la gente. Lo que queremos es que no sufran, no padezcan, no pierden la vida”.

Dejó claro que la política migratoria que aplica México busca dar un trato humanitario especial porque quienes emigran no lo hace por gusto, lo hacen por necesidad.

En Chiapas, el presidente Andrés Manuel López Obrador encabezará el Diálogo con la Comunidad del Hospital Rural Mapastepec Atención Médica y Medicamentos Gratuitos y más tarde se reunirá con el personal del Hospital Rural Motozintla, en el municipio del mismo nombre, donde pernoctará.